Лидеры Польши и Германии восстанавливают добрососедские отношения

By Euronews и AP, EBU

Лидеры Польши и Германии провели двусторонние консультации, чтобы придать новый импульс добрососедским отношениям, заметно ослабшим при предыдущем правительстве в Варшаве. В повестке дня фигурировали миграционная политика и общеевропейское сотрудничество в сфере безопасности.

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Лидеры Польши и Германии провели во вторник широкие двусторонние консультации, чтобы придать новый импульс добрососедским отношениям, заметно ослабшим при предыдущем правительстве в Варшаве.

Канцлер Олаф Шольц прибыл на встречу в сопровождении 12 министров и членов правительства, включая главу оборонного ведомства Бориса Писториуса. Среди тем в повестке дня фигурировали историческое примирение, миграционная политика и общеевропейское сотрудничество в области безопасности.

Мы будем систематически расширять наше сотрудничество в области безопасности и обороны, объединять и координировать наши усилия. Конкретно это означает, что вместе мы будем играть ведущую роль в регионе Балтийского моря, в защите восточного фланга НАТО. Совершив незаконное вторжение в Украину, Путин разрушил европейский порядок, поставил под угрозу мир и безопасность на всём европейском континенте Олаф Шольц канцлер Германии

В свою очередь Дональд Туск упомянул о своей инициативе "Безопасное небо над Европой".

Совместный со странами Балтии [проект - прим.ред.] под названием "Восточный щит" - это инфраструктурный проект, направленный на укрепление безопасности европейской границы. Я не сомневаюсь, что это и в интересах немецкого государства. Граница должна охраняться эффективно, чтобы Польша, Германия и вся Европа находились в безопасности в случае агрессии со стороны восточного соседа Дональд Туск премьер-министр Польши

При этом эксперты отметили, что, кроме выраженной обеими сторонами готовности действовать сообща, ни о каких конкретных действиях, датах или суммах объявлено не было.

Польша предложила множество инициатив в области двустороннего сотрудничества, для обеспечения безопасности в Европе. Но мы не увидели ничего, кроме символических жестов, со стороны канцлера Германии Войцех Пшибыльский политический аналитик Visegrad Insight

"В ходе таких встреч, как сегодняшняя, становится ясно одно: для Польши вопросы внутренней, региональной и общеевропейской безопасности остаются приоритетными, а поиск союзников - особенно во времена смены правительства и общественных настроений - ключевой вопрос. Но для того, чтобы увидеть, как эти декларации превращаются в действия, придётся подождать", - передаёт из Варшавы Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews.