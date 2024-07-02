Лидеры Польши и Германии восстанавливают добрососедские отношения

Лидеры Польши и Германии провели двусторонние консультации, чтобы придать новый импульс добрососедским отношениям, заметно ослабшим при предыдущем правительстве в Варшаве. В повестке дня фигурировали миграционная политика и общеевропейское сотрудничество в сфере безопасности.
Лидеры Польши и Германии провели во вторник широкие двусторонние консультации, чтобы придать новый импульс добрососедским отношениям, заметно ослабшим при предыдущем правительстве в Варшаве.
Канцлер Олаф Шольц прибыл на встречу в сопровождении 12 министров и членов правительства, включая главу оборонного ведомства Бориса Писториуса. Среди тем в повестке дня фигурировали историческое примирение, миграционная политика и общеевропейское сотрудничество в области безопасности.
В свою очередь Дональд Туск упомянул о своей инициативе "Безопасное небо над Европой".
При этом эксперты отметили, что, кроме выраженной обеими сторонами готовности действовать сообща, ни о каких конкретных действиях, датах или суммах объявлено не было.
"В ходе таких встреч, как сегодняшняя, становится ясно одно: для Польши вопросы внутренней, региональной и общеевропейской безопасности остаются приоритетными, а поиск союзников - особенно во времена смены правительства и общественных настроений - ключевой вопрос. Но для того, чтобы увидеть, как эти декларации превращаются в действия, придётся подождать", - передаёт из Варшавы Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews.