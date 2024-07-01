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Лесные пожары бушуют на юго-западном побережье Турции

В Турции в этом году зафиксировано 74 лесных пожара.
В Турции в этом году зафиксировано 74 лесных пожара. Авторское право Sercan Ozkurnazli/AP
Авторское право Sercan Ozkurnazli/AP
By Надежда Дрямина
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Крупные лесные пожары охватили несколько турецких провинций вблизи курортных зон. В большинстве случаев леса горят из-за неосторожности людей.

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Лесные пожары бушуют на юго-западном побережье Турции. Крупные очаги возгорания зафиксированы в нескольких провинциях. Одна из них - Мугла, где много пляжных курортов. Пожарные ведут борьбу с огнём близ города Миляс. Задействована авиация. Власти опубликовали кадры, на которых видны гигантские столбы дыма в этом районе.

Также они заверили, что пожар в провинции Измир "локализован" и "практически потушен". Но огонь успел уничтожить сотни гектаров лесных насаждений и перекинуться на соседнюю провинцию Айдын. Пришлось эвакуировать постояльцев одного из местных отелей. В большинстве случаев к пожарам привела неосторожность людей.

Лесные пожары происходят в Турции ежегодно. В этом году было зафиксировано 74 случая стихийного распространения огня в лесополосе.

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