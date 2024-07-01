EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Переживший покушение Роберт Фицо будет испытывать постоянные проблемы со здоровьем – вице-премьер Словакии

Премьер-министр Словакии может скоро вернуться к работе, но у него останутся проблемы со здоровьем после нападения.
Премьер-министр Словакии может скоро вернуться к работе, но у него останутся проблемы со здоровьем после нападения. Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

У премьер-министра Словакии Роберта Фико останутся проблемы со здоровьем после огнестрельного ранения, но его состояние постепенно улучшается, и он вскоре может вернуться к работе, анонсировал его соратник Роберт Калиняк.

РЕКЛАМА

Словацкий премьер Роберт Фицо будет жить с последствиями полученного огнестрельного ранения, объявил его заместитель и министр обороны республики Роберт Калиняк.

По его словам, у Фицо, получившего несколько пуль в живот в результате нападения в мае, скорее всего, останутся проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но его состояние постепенно улучшается.

"Его здоровье всё ещё далеко от идеального. После огнестрельного ранения в живот органы уже не работают так, как в 17 или 30 лет. Его состояние всё ещё шаткое. В рамках регулярной реабилитации врачи делают всё возможное, чтобы [Фицо] мог выполнять свою работу в полную силу, и мы уже близки к этому", – сказал чиновник.

Калиняк добавил, что ожидает от Фицо ещё одного публичного выступления в ближайшие дни, но не уточнил, будет ли это по видеосвязи или "вживую".

Роберт Фицо прибывает на встречу лидеров "Вышеградской четвёрки", Прага, 27 февраля 2024 года.
Роберт Фицо прибывает на встречу лидеров "Вышеградской четвёрки", Прага, 27 февраля 2024 года.Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В начале июня Фицо опубликовал видеоролик, в котором он сказал, что "будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель".

В политика выстрелили с близкого расстояния, когда он приветствовал своих сторонников 15 мая в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Фицо сразу же перенёс пятичасовую операцию. В конце мая его доставили из больницы в Банска-Бистрице в Братиславу, премьер продолжил восстановление дома.

Специализированный уголовный суд страны постановил, что подозреваемый, которому предъявлены обвинения в покушении на убийство, должен оставаться под стражей.

Прокуроры запретили полиции раскрывать подробности дела.

Со своей стороны, Фицо заявил, что "прощает" нападавшего и не испытывает "никакой ненависти к незнакомцу, который стрелял в меня".

"Я не буду предпринимать никаких активных юридических действий против него или требовать возмещения ущерба. Я прощаю его и позволяю ему самому разобраться в том, что он сделал и зачем он это сделал", – сказал он.

Спустя всего неделю после стрельбы все 130 депутатов парламента Словакии приняли резолюцию, призывающую политические партии, общественные организации и СМИ уважать результаты выборов и "воздерживаться от разжигания ненависти к демократически избранному правительству".

В правящей партии звучали обвинения, что нападение на главу кабмина стало следствием "атмосферы токсичности" в словацкой политике.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Патриархом православной церкви Болгарии избран близкий к РПЦ митрополит Даниил

Британцы Испании мало заинтересованы в выборах

Словакия Роберт Фицо Политика Словакии