Переживший покушение Роберт Фицо будет испытывать постоянные проблемы со здоровьем – вице-премьер Словакии

By Euronews и AP, EBU

У премьер-министра Словакии Роберта Фико останутся проблемы со здоровьем после огнестрельного ранения, но его состояние постепенно улучшается, и он вскоре может вернуться к работе, анонсировал его соратник Роберт Калиняк.

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Словацкий премьер Роберт Фицо будет жить с последствиями полученного огнестрельного ранения, объявил его заместитель и министр обороны республики Роберт Калиняк.

По его словам, у Фицо, получившего несколько пуль в живот в результате нападения в мае, скорее всего, останутся проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но его состояние постепенно улучшается.

"Его здоровье всё ещё далеко от идеального. После огнестрельного ранения в живот органы уже не работают так, как в 17 или 30 лет. Его состояние всё ещё шаткое. В рамках регулярной реабилитации врачи делают всё возможное, чтобы [Фицо] мог выполнять свою работу в полную силу, и мы уже близки к этому", – сказал чиновник.

Калиняк добавил, что ожидает от Фицо ещё одного публичного выступления в ближайшие дни, но не уточнил, будет ли это по видеосвязи или "вживую".

Роберт Фицо прибывает на встречу лидеров "Вышеградской четвёрки", Прага, 27 февраля 2024 года. Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В начале июня Фицо опубликовал видеоролик, в котором он сказал, что "будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель".

В политика выстрелили с близкого расстояния, когда он приветствовал своих сторонников 15 мая в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Фицо сразу же перенёс пятичасовую операцию. В конце мая его доставили из больницы в Банска-Бистрице в Братиславу, премьер продолжил восстановление дома.

Специализированный уголовный суд страны постановил, что подозреваемый, которому предъявлены обвинения в покушении на убийство, должен оставаться под стражей.

Прокуроры запретили полиции раскрывать подробности дела.

Со своей стороны, Фицо заявил, что "прощает" нападавшего и не испытывает "никакой ненависти к незнакомцу, который стрелял в меня".

"Я не буду предпринимать никаких активных юридических действий против него или требовать возмещения ущерба. Я прощаю его и позволяю ему самому разобраться в том, что он сделал и зачем он это сделал", – сказал он.

Спустя всего неделю после стрельбы все 130 депутатов парламента Словакии приняли резолюцию, призывающую политические партии, общественные организации и СМИ уважать результаты выборов и "воздерживаться от разжигания ненависти к демократически избранному правительству".

В правящей партии звучали обвинения, что нападение на главу кабмина стало следствием "атмосферы токсичности" в словацкой политике.