EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Петер Пеллегрини
Петер Пеллегрини Авторское право Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Церемония приведения к присяге нового президента Словакии Петера Пеллегрини проходила в условиях повышенной безопасности после покушения на его близкого союзника, премьера-популиста Роберта Фицо

РЕКЛАМА

Петер Пеллегрини призвал к национальному единству в своей речи на специальной сессии парламента в Братиславе. Он стал шестым президентом Словакии с момента обретения страной независимости после распада Чехословакии в 1993 году.

"Мы - одна нация, одно общество, одна Словакия", - сказал он.

48-летний Пеллегрини победил прозападного карьерного дипломата Ивана Корчока во втором туре президентских выборов 6 апреля. Его победа закрепила власть премьер-министра Роберта Фицо, дав ему и его союзникам контроль над основными стратегическими постами.

На посту президента Пеллегрини сменил Зузану Чапутову, первую женщину-главу государства и ярого сторонника соседней Украины в ее борьбе с российским вторжением. Она не стала бороться за новый мандат.

Фицо на церемонии не присутствовал, так как все еще восстанавливается после ранений, полученных в результате покушения 15 мая в городе Гандлова.

Левая партия Фицо "Курс - социальная демократия" (SMER-SD) победила на парламентских выборах 30 сентября на пророссийской и антиамериканской платформе.

Пеллегрини, выступающий за сильную роль государства, возглавил левую партию "Голос"), занявшую третье место в голосовании, и вошел в правящую коалицию с Фицо и ультранационалистической Словацкой национальной партией.

Критики опасаются, что Словакия при Фицо откажется от своего прозападного курса и последует в направлении Венгрии с популистским премьер-министром Виктором Орбаном.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Я прощаю его": Роберт Фицо выступил с первым видеообращением после покушения

Премьер-министр Словакии восстанавливается после покушения

Бюргеншток за колючей проволокой: Швейцария обеспечивает безопасность на Саммите мира

Словакия Президент Роберт Фицо Политика Словакии