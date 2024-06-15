Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

By Euronews

Церемония приведения к присяге нового президента Словакии Петера Пеллегрини проходила в условиях повышенной безопасности после покушения на его близкого союзника, премьера-популиста Роберта Фицо

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Петер Пеллегрини призвал к национальному единству в своей речи на специальной сессии парламента в Братиславе. Он стал шестым президентом Словакии с момента обретения страной независимости после распада Чехословакии в 1993 году.

"Мы - одна нация, одно общество, одна Словакия", - сказал он.

48-летний Пеллегрини победил прозападного карьерного дипломата Ивана Корчока во втором туре президентских выборов 6 апреля. Его победа закрепила власть премьер-министра Роберта Фицо, дав ему и его союзникам контроль над основными стратегическими постами.

На посту президента Пеллегрини сменил Зузану Чапутову, первую женщину-главу государства и ярого сторонника соседней Украины в ее борьбе с российским вторжением. Она не стала бороться за новый мандат.

Фицо на церемонии не присутствовал, так как все еще восстанавливается после ранений, полученных в результате покушения 15 мая в городе Гандлова.

Левая партия Фицо "Курс - социальная демократия" (SMER-SD) победила на парламентских выборах 30 сентября на пророссийской и антиамериканской платформе.

Пеллегрини, выступающий за сильную роль государства, возглавил левую партию "Голос"), занявшую третье место в голосовании, и вошел в правящую коалицию с Фицо и ультранационалистической Словацкой национальной партией.

Критики опасаются, что Словакия при Фицо откажется от своего прозападного курса и последует в направлении Венгрии с популистским премьер-министром Виктором Орбаном.