Барделла вызывает Меланшона на дебаты

By Euronews

Лидер французских ультраправых призывает лидера левых обсудить «проекты» перед вторым туром

РЕКЛАМА

Франция обсуждает результаты первого тура парламентских выборов: ультраправое «Национальное объединение» получило значительное преимущество, набрав около трети голосов.

Результаты оказались плачевными для президента Макрона, чья партия заняла третье место, уступив ещё и левой коалиции — «Новому народному фронту».

Лидер ультраправых Жордан Барделла уже фактически сбросил президентскую партию со счетов.

Жордан Барделла, председатель Национального объединения:

«Французам нужна ясность, и сейчас у страны два пути: либо альянс крайне левых, стоящих за Жан-Люком Меленшоном, который, по крайней мере, отказаться от двусмысленности и объявил о своей кандидатуре на пост премьер-министра в случае победы крайне левых. Во-вторых, это альянс, который я возглавляю, вокруг „Национального объединения“. Так что сейчас наступил момент истины, и я предлагаю Жан-Люку Меланшону дебаты — проект против проекта — между теми, кто может стать премьер-министром, оппозиционным президенту».

Министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр признал поражение президентского блока, но, несмотря на стремительное возвышение ультраправых, не стал призывать своих сторонников голосовать за крайне левых.

Брюно ле Мэр, министр экономики и финансов Франции:

«Я выступают против „Национального объединения“, но я и не голосую за „Францию непокорённую“. Я не голосую за неё потому что она занимает позиции, которые направлены против французской нации, потому что „Франция непокорённая“ это коммунитаризм. Потому что это антисемитизм. Потому что это насилие... Я не хочу такого для Франции».

Французские избиратели выражают разочарование; многие заявляют, что выбора фактически и не было.

«Это как выбирать между чумой и холерой. Хороших вариантов просто нет. Мы разочарованы и не представляем, куда идти».

Многие критикуют само решение Эммануэля Макрона объявить досрочные выборы.

«Я считаю, что президент Республики должен был хотя бы выдержать максимальный 40-дневный срок, потому что если торопиться с выборами, то мы лишь вносим смятение и рискуем получить в итоге неуправляемую ассамблею, которую нельзя будет распустить в течение года. Так что спешить было нельзя, и ответственность за это лежит на Макроне».

Хотя опросы показывают, что «Национальное объединение» получит больше всего мест в парламенте, неясно, получит ли оно абсолютное большинство: для этого понадобится 289 мандатов из 577.

Второй тур голосования состоится во Франции в воскресенье.