By Euronews

Тысячи молодых поляков проходят курс базовой военной подготовки

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11 тысяч молодых поляков принимают участие в правительственной программе «Каникулы с армией». Это, фактически, добровольный курс базовой военной подготовки: изучение оружия, маскировки, основ тактики и управления военной техникой.

С помощью этой программы польские военные надеются найти добровольцев на постоянную службу, чтобы увеличить численность армии. Остальные в любом случае будут обладать базовыми военными навыками на случай вооружённого конфликта.

«Я не всегда хотел становиться солдатом. Но события в мире, все эти конфликты, особенно происходящее совсем рядом с моей родиной — всё это побудило меня изменить решение», — рассказывает один из новобранцев.

Программа рассчитана на граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Сейчас в Войске Польском чуть менее 200 тысяч человек.