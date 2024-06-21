Дожди заливают пчел и цветы

By Euronews

Пчеловоды Франции жалуются, что погода испортила сезон медосбора.

РЕКЛАМА

Проливные дожди и прохладное начало лето приводят к тому, что пчелиные колонии и места их обитания во Франции оказываются под угрозой. В Сен-Сельве, на юго-западе Франции, пчеловоды жалуются, что июнь должен быть месяцем "медового потока", но лишь немногие ульи заполнены насекомыми, собирающими нектар.

"Цветок полностью промокший, поэтому пчела не может в него попасть, и она не выходит, потому что холодно, а главное, пчеле не сможет найти нектар", — говорит пчеловод Доминик Лафорс.

Четыре года назад Европейская комиссия приняла 10-летнюю стратегию сохранения биоразнообразия, цель которой — вывести природную среду континента на путь "восстановления" к 2030 году.

План включает в себя конкретные цели в отношении спасения пчел, в том числе "остановить и обратить вспять процесс сокращения численности опылителей".

Эксперты утверждают, что без решения проблем, связанных с изменением климата, пестицидами и потерей среды обитания, эти важные для жизни человека насекомые вымрут.