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Дожди заливают пчел и цветы

Пчеловоды опасаются, что дождливое лето повлияет на мед
Пчеловоды опасаются, что дождливое лето повлияет на мед Авторское право Кадр из репортажа France Television via EBU
Авторское право Кадр из репортажа France Television via EBU
By Euronews
Опубликовано
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Пчеловоды Франции жалуются, что погода испортила сезон медосбора.

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Проливные дожди и прохладное начало лето приводят к тому, что пчелиные колонии и места их обитания во Франции оказываются под угрозой. В Сен-Сельве, на юго-западе Франции, пчеловоды жалуются, что июнь должен быть месяцем "медового потока", но лишь немногие ульи заполнены насекомыми, собирающими нектар.

"Цветок полностью промокший, поэтому пчела не может в него попасть, и она не выходит, потому что холодно, а главное, пчеле не сможет найти нектар", — говорит пчеловод Доминик Лафорс.

Четыре года назад Европейская комиссия приняла 10-летнюю стратегию сохранения биоразнообразия, цель которой — вывести природную среду континента на путь "восстановления" к 2030 году.

План включает в себя конкретные цели в отношении спасения пчел, в том числе "остановить и обратить вспять процесс сокращения численности опылителей".

Эксперты утверждают, что без решения проблем, связанных с изменением климата, пестицидами и потерей среды обитания, эти важные для жизни человека насекомые вымрут.

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