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Война в Украине: из-за российских ударов города погружаются во тьму

Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Энергетические объекты Украины постоянно подвергаются ударам российских ракет и дронов. По словам президента Зеленского, уничтожено 9 ГВт мощностей.

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Постоянные российские удары по энергетическим объектам Украины оставляют без электричества множество людей. В "Укрэнерго" сообщили, что из-за недостатка электроэнергии в сети по всей территории страны будут применяться графики почасовых отключений. В Киеве потребителей светом обеспечивают резервные генераторы.

Катерина Баранник, сотрудница магазина: "Как только отключается электричество, мы включаем генератор. У нас есть зарядные станции, и, по сути, у нас в работе возникает всего лишь пятиминутный сбой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтов результате атак российских ракет и дронов, уничтожено уже 9 ГВт мощностей, при том, что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

Владельцы кафе пытаются адаптироваться к ситуации.

Александр Соловей, владелец кафе: "Во-первых, уменьшилось количество клиентов, во-вторых, мы еще не приобрели генератор и не можем постоянно вырабатывать электроэнергию. Но даже если бы и могли, это были бы дополнительные инвестиции в эту обычную, повседневную инфраструктуру. Мы создали бесперебойный интернет от аккумулятора, и люди до сих пор сюда приходят и работают, все хорошо. Но мы не можем предоставить полный ассортимент напитков и продуктов".

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверяют Киев в том, что помогут Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

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