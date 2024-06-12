Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: не менее восьми жертв в жилом доме

Генштаб ВСУ в среду сообщил о новых атаках на российские зенитные ракетные установки в аннексированном Крыму.
В результате российского удара по жилой застройке в Кривом Роге погибли не менее 8 человек, пострадали более 20, в том числе двое детей. 4 человека на данный момент считаются пропавшими без вести.
"Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент опубликовал видео ГСЧС Украины с последствиями удара.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что полицейские документируют очередное военное преступление России.
Повреждено также административное здание, загорелись автомобили.
Генштаб ВСУ в среду сообщил о новых атаках на российские зенитные ракетные в аннексированном Крыму, по данным украинских военных, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400.