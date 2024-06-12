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Полиция Германии к Евро-2024 готова

Световое шоу во Франкфурте (Германия) - часть развлекательной программы по случаю футбольного турнира Евро-2024.
Световое шоу во Франкфурте (Германия) - часть развлекательной программы по случаю футбольного турнира Евро-2024. Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Немецкая полиция приняла бесперцедентные меры по обеспечению безопасности на Евро-2024 по футболу . Задействованы около 22 тысяч стражей порядка.

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Германия предпринимает беспрецедентные усилия по обеспечению безопасности на предстоящем футбольном чемпионате Евро-2024, который стартует в пятницу.

Федеральная полиция проводит крупнейшую мобилизацию своих сил с момента ее основания в 1951 году. Около 22 тысяч стражей порядка будут дежурить ежедневно без выходных до конца турнира в середине июля. Их также поддержат коллеги из других стран.

Карстен Тешнер, представитель полиции Тюрингии:

"Есть так называемые факторы риска, потому что спорт никогда нельзя рассматривать в отрыве от политических мировых событий. Мы также должны быть готовы к военным или другим политическим конфликтам, потому что нечто подобное может быстро перекинуться на спорт. Полиция старается подготовиться как можно лучше, в том числе и к сегодняшним учениям. И мы хотим сообщить футбольным фанатам, которые хотят следить за спортом, что им все очень рады, и мы, как государственная и федеральная полиция, готовимся на все сто".

В последние годы насилие в футболе по всей Европе возобновилось, особенно в Греции, Турции и Франции.

На Евро-2024 Германию ожидают сотни тысяч болельщиков. Игры пройдут в 10 разных городах. Четыре из них находятся в густонаселенной региональной агломерации Рейн-Рур, куда легко добраться из соседних стран благодаря хорошему железнодорожному сообщению.

Евро-2016 во Франции был омрачен насилием: так, в Марселе встреча между сборными России и Англии запомнилась не самим футболом, а жестоким нападением российских ультрас на английских болельщиков.

Игра Англии против Сербии, которая состоится в воскресенье в Гельзенкирхене, отнесена УЕФА к категории высокого риска.

Болельщики смогут употреблять лишь слабоалкогольное пиво, и только за пределами стадиона, а пить на трибунах будет запрещено. Вечером в центре города также будет введен запрет на употребление спиртных напитков.

В категорию высокого риска включены также игры с участием сборных Польши, Хорватии, Румынии, Нидерландов и Чехии.

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