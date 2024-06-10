Глава Агентства по восстановлению Украины ушел с поста за день до конференции в Берлине

By Euronews

В понедельник Зеленский утвердил состав делегации, ее возглавит министр экономики Юлия Свириденко. Конференция пройдет 11-12 июня.

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Берлин готовится принять новый этап Конференции по восстановлению Украины — первый, проводимый в стране ЕС. На этот раз планирование мероприятия проходит в напряженной обстановке, т.к. в понедельник председатель конференции Мустафа Найем заявил, что уходит в отставку с поста главы Государственного агентства по восстановлению Украины.

"Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство Украины полностью отменило бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Он также заявил, что команду начали "кошмарить" бюрократией.

"Все это имеет последствия, о которых я неоднократно официально сообщал. Несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; задержка с финансированием — замедляет, а в некоторых направлениях — полностью остановила строительные работы, а это — потеря доверия и рынка, и местной власти, и граждан. Но главное, что все это негативно влияет на обороноспособность страны, логистику грузов, защиту критической инфраструктуры и экспорт наших товаров. Понятно, что такие действия рано или поздно должны вызвать критику нашей команды и недовольство международных партнеров", — подчеркнул Мустафа Найем.

В правительстве обвинения со стороны Найема отвергли. На прошлой неделе стало известно, что Найему не согласовали командировку в Берлин. Информацию об этом опубликовала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2024) пройдет 11-12 июня в Берлине. Президент Владимир Зеленский в понедельник утвердил состав украинской делегации. Согласно распоряжению, ее возглавит первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Также в состав делегации входят министр энергетики Герман Галущенко, министр социальной политики Оксана Жолнович, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр финансов Сергей Марченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Конференция собирает глав правительств и государств, чтобы мобилизовать международную поддержку на восстановление и модернизацию разрушенной войной страны.

В этом году за этим мероприятием сразу же последует Саммит мира в Украине, который пройдет в Швейцарии на выходных.

По оценкам Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на май 2024 года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения России составляют 56,2 млрд долларов.