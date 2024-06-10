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Испания: консерваторы обошли социалистов на выборах в Европарламент

Лидер испанской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо
Лидер испанской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо Авторское право Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Испанские консерваторы - победители выборов в Европарламент в своей стране. Они хотя и не намного, но обошли правящих социалистов. Значительного успеха добились крайне правые.

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Испанские консерваторы, главная сила оппозиции, опередили правящих социалистов на выборах в парламент Европейского Союза. Правая Народная партия получила более 32%. Её лидер Альберто Нуньес Фейхоо воодушевлённо констатировал:

"Сегодняшние результаты — наши лучшие результаты на европейских выборах за 25 лет. С 1999 года. За 25 лет!"

Социалистическая партия премьер-министра Педро Санчеса набрала чуть более 30% голосов - это спад по сравнению с прошлыми выборами. Консерваторы НП, наоборот, улучшили свои позиции и сравнивают прошедшее голосование с референдумом о доверии администрации Санчеса.

Крайне правая партия Voх набрала около 10% голосов и пошлёт на этот раз в Европарламент практически вдвое больше депутатов, чем по итогам прошлых европейских выборов.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Консервативная народная партия, возможно, и выиграла европейские выборы здесь, в Испании. Но если они хотели, чтобы эти выборы стали своего рода референдумом по отношению к правительству Педро Санчеса, то их победа не такая уж громкая: Социалистической партии удалось удержать позиции и сохранить почти всю поддержку своего электората. В ближайшие дни мы увидим перетягивание каната между социалистами и народной партией. Как эти выборы повлияют на национальную политику? Нам придется дождаться следующего хода Педро Санчеса".

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