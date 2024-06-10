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Португалия: правящая коалиция уступила социалистам

Европейские выборы в Португалии
Европейские выборы в Португалии Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Ricardo Figueira
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Португальские социалисты пошлют в Европарламент наибольшее число депутатов - 8. Правящая коалиция - на одного меньше.

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Португалия пошлёт в Европарламент 21 депутата.

Рикардо Фигейра, Euronews, Лиссабон.

"Премьер-министр Луиш Монтенегру и лидер избирательного списка Себастьян Бугалью признали, что коалиция, которая в настоящее время находится у власти в Португалии, правоцентристская коалиция AD, не смогла набрать больше голосов, чем Партия социалистов, возглавляемая на этих европейских выборах бывшим министром здравоохранения Мартой Темидо - 31,1% у AD, 32,1 - у PS.

Но и социалисты одержали лишь относительную победу: у них лишь на одного депутата Европарламента больше, чем у AD (8 против 7)

Стоит также отметить первое в истории вхождение португальских крайне правых в Европарламент. Однако для партии "Шега" этот результат оказался ниже ожидаемого (9,8%): были избраны лишь два депутата Европарламента. Португальские либералы также впервые вошли в Европейский парламент (9,1%): Либеральная инициатива провела в европарламент двух депутатов".

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