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Эйфелева башня к Олимпиаде готова!

Эйфелева башня в Париже с олимпийскими кольцами.
Эйфелева башня в Париже с олимпийскими кольцами. Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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На Эйфелевой башне за 50 дней до Олимпиады установили огромные олимпийские кольца.

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Пять олимпийских колец установили на Эйфелевой башне в преддверии летних Олимпийских игр, которые начнутся в Париже через 50 дней.

Первой на фоне преобразившейся башни сфотографировалась мэр Парижа Анн Идальго.

В преддверии Олимпийских игр во французской столице поток желающих посетить Эйфелеву башню стал ещё многочисленнее.

Кольца диаметром по 9 метров изготовлены из переработанной французской стали. Конструкция весом 30 тонн закреплена на южной стороне башни, откуда открывается вид на Сену. СМИ пишут, что парижские олимпийские кольца превосходят по размеру те, которые были установлены на лондонском Тауэре в 2012 году, но меньше сооруженных в 2020 году на барже на Одайбе в Токио.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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