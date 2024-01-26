Олимпийские игры в Париже: непохожий на других факелоносец Матьё Травер

By Euronews

Через шесть месяцев Олимпийский огонь прибудет в Париж. Один из факелоносцев - Матьё Травер. Вопреки заболеванию он осуществляет свою мечту.

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Ровно через шесть месяцев, 26 июля, Олимпийский огонь прибудет сюда, на берег Сены, на церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года.

Зажженный в Греции Олимпийский огонь отправится по морю в Марсель, и затем совершит долгое путешествие по Франции.

Матьё Травер - один из более чем 11 000 факелоносцев, которые по очереди будут сопровождать олимпийский символ до французской столицы.

Матьё Трэвер, факелоносец:"Честно говоря, у меня были слезы на глазах, потому что для меня Олимпийские игры — это история спорта. И подумать только, что по-своему, на 200 метров, на 4 минуты, я буду частью этой истории... Когда я об этом узнал, я был очень взволнован".

Матьё -32 года. С момента своего рождения он страдает генетическим нервно-мышечным заболеванием. Но это не помешало Матьё активно работать в интернете, благодаря достижениям науки.

Работая с компьютером, Матьё использует голосовые команды. Еще Матьё ходит на стадионы, если они доступны.

Матьё Трэвер, факелоносец:"Каждый раз я пытаюсь оставить для себя что-то в памяти, сделав несколько фотографий. У нас есть Рафаэль Надаль, Карлос Мойя, Бенуа Пэр... И мой кумир Поль-Анри Матье, французский теннисист".

Любовь к спорту помогла Матьё изменить прогнозы врачей.

Матьё Трэвер, факелоносец:"Моим родителям сказали не привязываться к своему ребенку, потому что он умрет, прежде чем ему исполнится два года. Что ж, врачи немного ошиблись, потому что я все еще здесь. Очевидно, что инвалидам не доступны многие виды деятельности. Но просмотр спортивных передач по телевизору занимал меня и стал моей страстью. Это очаровывало меня. Я всегда говорил своей семье и друзьям: "Я не могу умереть, я же еще не был на Олимпийских играх".

Что касается Паралимпийских Игр, Матьё надеется, что они станут еще одним шагом к улучшению жизни людей с ограниченными возможностями.

Матьё Трэвер, факелоносец:"Игры могут очень помочь, особенно людям с инвалидностью. Они уже позволили увидеть, что наш общественный транспорт плохо приспособлен или совсем не доступен. И это позволит нам, как это сделали, например Лондон и Пекин, развиваться и делать города более доступными для людей с ограниченными возможностями".

Ожидая прибытия Олимпийского огня, Матьё продолжает вести свой канал на YouTube. Он рассказывает о проблемах людей с ограниченными возможностями, домашней автоматизации... и, конечно же, о спорте!