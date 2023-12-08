Олимпийские игры в Париже: безопасность под вопросом

By Ilaria Federico

После трагического теракта в 15-м округе Парижа, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения, вновь встал важнейший вопрос: безопасность.

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Париж должен принять Олимпийские игры 2024 года - событие мирового масштаба. Тем не менее, сохраняется обеспокоенность по поводу способности Франции обеспечить безопасность, особенно в свете истории террористических атак.

Euronews обратился за информацией в префектуру полиции Парижа.

В префектуре нам сообщили, что для обеспечения безопасности во время Игр будет задействовано от 30 000 до 45 000 полицейских, жандармов и солдат. Зрители будут проходить проверки и обыски, особенно во время церемонии открытия.

Несмотря на эти меры, префектура полиции подчеркивает, что террористическая угроза остается очень высокой.

Серьезные вопросы вызывают меры безопасности во время церемонии открытия Олимпийских игр, которая должна пройти на Сене. Парад иностранных делегаций между мостами Аустерлицким и Йенским мостами, который откроет Игры на глазах у глав государств, собравшихся у Трокадеро, и сотен тысяч зрителей, представляет собой колоссальную проблему в плане безопасности.

Уже в конце октября бывший министр спорта Давид Дуйе высказал свои опасения: "Если накануне показатели риска нападения будут максимальными, нам придется рассмотреть план Б для церемонии открытия". Однако власти исключили возможность переноса, подчеркнув, что все необходимые меры безопасности будут приняты.

Мы поинтересовались мнением жителей столицы, чтобы понять, как они смотрят на сложившуюся ситуацию.

Мнения разделились. Одни выразили уверенность в мерах безопасности, другие отметили чувство отчуждения в ходе подготовки и обеспокоенность влиянием Игр на повседневную жизнь Парижа. В преддверии соревнований баланс между безопасностью и удобством для населения остается одной из главных проблем.

"Я верю, что власти, отвечающие за безопасность, делают все необходимое для предотвращения любых инцидентов. И я уверена в них", - комментирует Изабель. "Хотя это очень трудная и сложная задача, особенно из-за церемонии открытия, которая, как я полагаю, впервые в мире будет проходить на реке".

"Олимпийские игры, скорее всего, станут мишенью, но я думаю, что все меры предосторожности будут приняты. Основным риском будет мелкая преступность, например, карманники", - считает Флоран.

Некоторые парижане осуждают свое исключение из процесса принятия решений и организации Олимпийскихигр: "У меня нет чувства незащищенности. Подготовка к Олимпиаде уже началась, а я не чувствую себя причастной к этому.Мое мнение никогда не спрашивали по поводу движения транспорта, перекрытия дорог или ограничения движения пешеходов", - возмущается гражданка российского происхождения, которая живет в столице уже более десяти лет. "У меня есть друзья, которые планируют уехать из Парижа, но я не понимаю этого. Олимпийские игры не для того, чтобы мы, жители Парижа, потеряли свой город", - добавляет она.

"Нам нужно попытаться немного рационализировать происходящее и избавиться от заблуждения о недостатке безопасности, которое не подтверждается фактами", - возмущается другой житель. "С другой стороны, было бы хорошо, если бы Олимпийские игры были популярными, а не только для богатых. Это было бы хорошо для Парижа. Потому что здесь, очевидно, речь идет об Олимпийских играх для богатых".

Все опрошенные нами жители сходятся в одном: во время Олимпийских игр в столице будет очень мало парижан.

"Во время Олимпиады безопасность будет выше, чем обычно, поэтому я думаю, что все будет намного лучше, и я считаю, что во время Игр в городе не будет много парижан. Это будет совсем другое население - туристы, которые будут рады оказаться здесь", - объясняет Виржини.