Президент США в пятницу публично извинился перед президентом Украины за многомесячную задержку американской военной помощи, которая позволила России добиться успехов на поле боя.
Выступая в Париже, куда оба приглашены в рамках празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что извиняется перед украинским народом за то, что много недель находился в неведении относительно того, поступит ли дополнительная помощь Киеву. Напомним, что Конгрессу понадобилось полгода, чтобы одобрить 61 миллиард долларов военной помощи для Украины.
Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. США на сегодняшний день - крупнейший поставщик военной помощи Киеву, в момент, когда Украина пытается отразить интенсивное российское наступление в приграничных с Украиной районах Харькова и Донецка. Украинские официальные лица говорят, что наступление может распространиться и дальше, поскольку более мощная армия России стремится использовать преимущество и воспользоваться нехваткой у Киева боеприпасов и войск вдоль линии фронта протяженностью в 1000 километров.
Между тем в пятницу Владимир Зеленский посетил Париж после того, как накануне принял участие в торжественной церемонии на пляжах Нормандии, вместе с лидерами 25 стран и американскими ветеранами.
Парижская часть программы началась со встречи президента Украины и министра обороны Франции. Себастьен Лекорню и Владимир Зеленский посетили Дворец инвалидов, где находится могила Наполеона. В их присутствии военный оркестр исполнил национальный гимн Украины.
Сразу после украинский президент выступил перед депутатами Национальной ассамблеи. В 20-минутной речи Владимир Зеленский призвал Европу и международное сообщество объединиться против России. Он провёл параллель между жертвами, принесенными во время Второй мировой войны, и нынешней борьбой его страны.
Зеленский говорил на украинском, его часто прерывали аплодисменты законодателей и одобрительные возгласы. В конце выступления депутаты устроили ему многоминутную овацию.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция предоставит Украине боевые самолеты "Мираж" и обучит на своей территории украинских пилотов.
США, в свою очередь, направят до 225 миллионов долларов в качестве военной помощи Киеву, заявили официальные лица в четверг. Последний пакет включает боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), а также минометные системы и артиллерийские снаряды.