By Euronews и AP, EBU

Президент США в пятницу публично извинился перед президентом Украины за многомесячную задержку американской военной помощи, которая позволила России добиться успехов на поле боя.

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Выступая в Париже, куда оба приглашены в рамках празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что извиняется перед украинским народом за то, что много недель находился в неведении относительно того, поступит ли дополнительная помощь Киеву. Напомним, что Конгрессу понадобилось полгода, чтобы одобрить 61 миллиард долларов военной помощи для Украины.

Мы всё ещё в деле, на 100 % и до конца Джо Байден президент США

Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. США на сегодняшний день - крупнейший поставщик военной помощи Киеву, в момент, когда Украина пытается отразить интенсивное российское наступление в приграничных с Украиной районах Харькова и Донецка. Украинские официальные лица говорят, что наступление может распространиться и дальше, поскольку более мощная армия России стремится использовать преимущество и воспользоваться нехваткой у Киева боеприпасов и войск вдоль линии фронта протяженностью в 1000 километров.

Между тем в пятницу Владимир Зеленский посетил Париж после того, как накануне принял участие в торжественной церемонии на пляжах Нормандии, вместе с лидерами 25 стран и американскими ветеранами.

Парижская часть программы началась со встречи президента Украины и министра обороны Франции. Себастьен Лекорню и Владимир Зеленский посетили Дворец инвалидов, где находится могила Наполеона. В их присутствии военный оркестр исполнил национальный гимн Украины.

Именно Украина - ключ к безопасности всей Европы, потому что без контроля над украиной России придется стать обычным национальным государством, а не колониальной империей, которая постоянно ищет, кого бы поймать - в Европе, Азии и Африке Владимир Зеленский президент Украины

Сразу после украинский президент выступил перед депутатами Национальной ассамблеи. В 20-минутной речи Владимир Зеленский призвал Европу и международное сообщество объединиться против России. Он провёл параллель между жертвами, принесенными во время Второй мировой войны, и нынешней борьбой его страны.

Зеленский говорил на украинском, его часто прерывали аплодисменты законодателей и одобрительные возгласы. В конце выступления депутаты устроили ему многоминутную овацию.

Дорогая Франция, я благодарю вас за то, что вы стоите на нашей стороне, когда мы защищаем жизнь! Владимир Зеленский президент Уркаины

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция предоставит Украине боевые самолеты "Мираж" и обучит на своей территории украинских пилотов.

США, в свою очередь, направят до 225 миллионов долларов в качестве военной помощи Киеву, заявили официальные лица в четверг. Последний пакет включает боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), а также минометные системы и артиллерийские снаряды.