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Британских союзников в Нормандии встретил паспортный контроль

Паспортный контроль
Паспортный контроль Авторское право Кадр из репортажа Sky via EBU
Авторское право Кадр из репортажа Sky via EBU
By Euronews
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Британцы должны предъявлять свои документы для въезда в Европейский Союз с момента выхода Великобритании из блока в 2020 году.

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Британских парашютистов десантных войск в Нормандии на импровизированной пограничной заставе встретили французские таможенники для паспортного контроля.

Британские солдаты вежливо выстроились в очередь и сдали на проверку свои паспорта. Британцы должны предъявлять свои документы для въезда в Европейский Союз с момента выхода Великобритании из блока в 2020 году.

Около 320 британских, бельгийских и американских парашютистов приняли участие в прыжке, воссоздавшем высадку союзников по антигитлеровской коалиции на оккупированную нацистами территорию Франции во время Второй мировой войны.

Операция союзников, начавшаяся 6 июня 1944 года, помогла разгромить нацистов.

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Нормандия Франция Брексит Великобритания Вторая мировая война