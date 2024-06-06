Британских союзников в Нормандии встретил паспортный контроль

By Euronews

Британцы должны предъявлять свои документы для въезда в Европейский Союз с момента выхода Великобритании из блока в 2020 году.

РЕКЛАМА

Британских парашютистов десантных войск в Нормандии на импровизированной пограничной заставе встретили французские таможенники для паспортного контроля.

Британские солдаты вежливо выстроились в очередь и сдали на проверку свои паспорта. Британцы должны предъявлять свои документы для въезда в Европейский Союз с момента выхода Великобритании из блока в 2020 году.

Около 320 британских, бельгийских и американских парашютистов приняли участие в прыжке, воссоздавшем высадку союзников по антигитлеровской коалиции на оккупированную нацистами территорию Франции во время Второй мировой войны.

Операция союзников, начавшаяся 6 июня 1944 года, помогла разгромить нацистов.