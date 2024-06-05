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Новые жертвы российских ударов в Украине

Украинские военные на линии фронта
Украинские военные на линии фронта Авторское право Oleg Petrasiuk/Press service of 24 Mechanised brigade via AP
Авторское право Oleg Petrasiuk/Press service of 24 Mechanised brigade via AP
By Euronews
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В работе энергосистемы страны сложилась тяжелая ситуация из-за ударов РФ.

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Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что с 2014 года в результате действий РФ были убиты 800 детей, за время полномасштабного вторжения по меньшей мере 551 ребенок был убит, не менее 1 368 детей получили ранения.

"Война началась не в 2022 году, а в 2014-м. С тех пор Россия лишила жизни более 800 украинских детей. Мы еще не знаем настоящих масштабов преступлений, совершенных на оккупированных территориях, к которым не имеем доступа", — заявил генпрокурор Андрей Костин.

По словам прокурора, на данный момент расследуется 3 800 уголовных производств. Он также сообщил, что идентифицированы семеро подозреваемых в незаконном перемещении украинских детей. Среди них депутат российского парламента и лицо, приближенное к руководителю партии "Справедливая Россия".

В среду утром 5 июня в результате российского обстрела в поселке Северное в Донецкой области погиб мужчины, четыре женщины получили ранения. В Селидово ранения получил один человек.

В результате российских ударов по Никополю в Днепропетровской области повреждены частные жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. В селе Ингулец Херсонской области из-за российской атаки во время выдачи гуманитарной помощи пострадали 2 мужчин.

Во вторник Россия атаковала город Днепр — ключевой рубеж между российскими и украинскими войсками. Украине удалось сбить две ракеты, но осколки ранили шесть человек, включая месячного ребенка, и повредили дома. В результате другого российского удара пострадала школа.

Населенные пункты в Херсонской области подвергаются ежедневным обстрелам.

ГСЧС Украины сообщил по последствиях вчерашнего российского удара по промышленному комплексу в Полтавской области.

Ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась с начала июня и на этой неделе будет "тяжелой", заявил глава украинского государственного сетевого оператора "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По словам Кудрицкого, высокая температура, вызывающая рост потребления электроэнергии, а также недавние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру привели к ухудшению ситуации. В среду отключения света могут длиться более четырех часов.

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