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Партия зеленых Литвы выдвинула только женщин на выборы в ЕС

В списке из Литвы есть только женщины
В списке из Литвы есть только женщины Авторское право Кадр из репортажа Euronews
Авторское право Кадр из репортажа Euronews
By Euronews
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Представительницы партии говорят, что хотят создать предвыборный баланс, потому что в остальных списках преобладают мужчины-кандидаты.

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Литва — единственная страна в Европе, имеющая список кандидатов в Европейский парламент, состоящий только из женщин. Созданный Партией зеленых, он направлен ​​на привлечение внимания к представительству женщин в политике, а также на решение других гендерных проблем, таких как разница в оплате труда.

"Позитивная дискриминация — если так можно сказать — необходима, потому что у нас в Литве есть другие списки кандидатов, где преобладают мужчины, и на первых местах в списках тоже мужчины, поэтому наша задача — создать баланс и предложить только женский список и ожидать, что хотя бы одна или несколько из них будут избраны", — говорит Ева Будрайте, председатель Партии зеленых Литвы и кандидат в Европарламент.

В списке также есть представительница цыганской общины. Она надеется стать депутатом Европарламента, чтобы бороться за права молодых цыганок, которых принуждают к браку.

"Нужно помогать девушкам не выходить замуж, когда они еще совсем юные. Сегодня они не могут обратиться к адвокату за помощью и сказать: "Я не хочу замуж! Я хочу пойти в школу, я хочу получить образование". Сегодня они не могут этого сказать. И я думаю, что Европа должна помочь нам, и именно поэтому я здесь", — говорит Расма Паземекайте из Партии зеленых.

В списке есть также адвокат, которая уже много лет помогает мигрантам на границе с Беларусью и предостерегает от опасностей нового Пакта о миграции.

"В новом миграционном пакте много рисков, которые могут привести к пыткам и насилию на границе, задержанию детей и женщин и, по сути, просто к отказу в предоставлении убежища, поэтому я считаю, что нам нужны люди в Европейском парламенте, которые будут защищать права всех, включая людей, находящихся в пути", — говорит Эмилия Свобайте из Партии зеленых.

Эксперты, похоже, оценили харизму женщин региона

"Расширение ЕС в 2004 году привело к притоку очень активных женщин из Центральной и Восточной Европы, которым часто приходится делиться заботами, но которые также вынуждены уделять время домашним делам, поэтому они знают, что важно для женщин",— говорит Малгожата Моленда-Здзех из Варшавской школы экономики.

Из Вильнюса передает корреспондент Euronews Магдалена Ходовник: "Сегодня около 40% членов Европейского парламента - женщины, и хотя сегодня женщины занимают высокие посты в Брюсселе, старые проблемы, связанные с неравенством, все еще остаются актуальными и нерешенными во многих странах".

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