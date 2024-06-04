80 лет со дня высадки союзников в Нормандии: неделя памятных мероприятий

By Euronews

Главная торжественная церемония состоится в четверг.

РЕКЛАМА

Европа готовится отметить 6 июня 80 лет со дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции во французской Нормандии в ходе Второй мировой войны.

Во вторник на пляже с кодовым названием Омаха прошли десантные учения с участием кораблей ВМС Франции и США, вертолетов-амфибий и более трехсот военных.

Состоялся парад винтажных мотоциклов американской армии Harley Davidson

48 американских ветеранов уже приземлились в Довиле, во вторник в Кане встречали британских ветеранов.

Высадка на территории оккупированной нацистами Франции была беспрецедентной по масштабам и смелости. В операции использовалась крупнейшая в истории армада кораблей, войск, самолетов и транспортных средств, чтобы пробить брешь в обороне Адольфа Гитлера в Западной Европе и изменить ход Второй мировой войны. В операции были задействованы 156 тысяч человек.

Российскую делегацию не пригласили на празднования из-за вторжения РФ в Украину и усиления боевых действий. Правительство Франции обещает отдать дань уважения советским солдатам.

В памятных мероприятиях примут участие президенты США и Украины, а также британский монарх и другие высокопоставленные гости.