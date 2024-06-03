Кандидаты в Нидерландах проводят последние встречи с избирателями накануне голосования

By Euronews

Для некоторых это голосование станет возможностью выступить против Герта Вилдерса, чья ультраправая партия вырвалась вперед на всеобщих выборах.

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Последний рывок перед европейскими выборами: кандидаты в Нидерландах вышли на улицы, чтобы привлечь избирателей на свою сторону за неделю до голосования.

"На самом деле на кону стоит будущее Европы. По всем темам, таким как наша безопасность и климат, вопрос заключается в том, хотите ли вы сильную Европу или слабую Европу. Именно такой выбор предстоит сделать 6 июня", — говорит Бас Эйкхаут из левоцентристского альянса GroenLinks-PvdA ("Зелёные левые — Партия труда".

Выборы в Европарламент в Ниедерландах состоятся

Дирк Готинк баллотируется от NSC ("Нового социального договора") — правоцентристской партии, созданной 9 месяцев назад.

"Мы на подъеме, в апреле мы были на нуле, а теперь второе место вполне достижимо. Я думаю, что явка будет очень решающей, так что это очень волнительно", — говорит Дирк Готинк.

Избирателям придется выбирать из 20 списков.

"Все грядущие правила, касающиеся животных, природы, окружающей среды, климата, — вот о чем эти выборы", — говорит Аня Хазекамп из PvdD (Партия защиты животных").

Для некоторых это возможность выступить против Герта Вилдерса, чья ультраправая партия вырвалась вперед на всеобщих выборах.

"На карту поставлено очень многое. Похоже, что Вилдерс может снова победить на этих выборах. Он хочет разрушить Европу изнутри", — уверен Роб Йеттен из леволиберальной партии "Демократы 66"( D66).

Ультраправые, как ожидается, победят на выборах в Нидерландах, согласно опросу, проведенному IPSOS для Euronews.

Политическая группа Европарламента "Идентичность и демократия" может получить 18 мест из 31. "Зеленые" и Renew Europe ("Обновляя Европу") могут получить по семь мест.