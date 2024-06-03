EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Кандидаты в Нидерландах проводят последние встречи с избирателями накануне голосования

Кампания "зеленых левых" в Нидерландах
Кампания "зеленых левых" в Нидерландах Авторское право кадр из видео телеканала NOS via EBU
Авторское право кадр из видео телеканала NOS via EBU
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Для некоторых это голосование станет возможностью выступить против Герта Вилдерса, чья ультраправая партия вырвалась вперед на всеобщих выборах.

РЕКЛАМА

Последний рывок перед европейскими выборами: кандидаты в Нидерландах вышли на улицы, чтобы привлечь избирателей на свою сторону за неделю до голосования.

"На самом деле на кону стоит будущее Европы. По всем темам, таким как наша безопасность и климат, вопрос заключается в том, хотите ли вы сильную Европу или слабую Европу. Именно такой выбор предстоит сделать 6 июня", — говорит Бас Эйкхаут из левоцентристского альянса GroenLinks-PvdA ("Зелёные левые — Партия труда".

Выборы в Европарламент в Ниедерландах состоятся

Дирк Готинк баллотируется от NSC ("Нового социального договора") — правоцентристской партии, созданной 9 месяцев назад.

"Мы на подъеме, в апреле мы были на нуле, а теперь второе место вполне достижимо. Я думаю, что явка будет очень решающей, так что это очень волнительно", — говорит Дирк Готинк.

Избирателям придется выбирать из 20 списков.

"Все грядущие правила, касающиеся животных, природы, окружающей среды, климата, — вот о чем эти выборы", — говорит Аня Хазекамп из PvdD (Партия защиты животных").

Для некоторых это возможность выступить против Герта Вилдерса, чья ультраправая партия вырвалась вперед на всеобщих выборах.

"На карту поставлено очень многое. Похоже, что Вилдерс может снова победить на этих выборах. Он хочет разрушить Европу изнутри", — уверен Роб Йеттен из леволиберальной партии "Демократы 66"( D66).

Ультраправые, как ожидается, победят на выборах в Нидерландах, согласно опросу, проведенному IPSOS для Euronews.

Политическая группа Европарламента "Идентичность и демократия" может получить 18 мест из 31. "Зеленые" и Renew Europe ("Обновляя Европу") могут получить по семь мест.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Напряженность в обществе после убийства полицейского на митинге

В Ирландии жилья не хватает ни местным, ни мигрантам

В Польше с декабря арестованы 18 человек за враждебную деятельность в интересах России и Беларуси

Политика Нидерландов Нидерланды Ультраправые Выборы в Европейский парламент 2024