Элли Шлейн: "Европа должна стать более социальной"

By Euronews

Митингами в Милане и Риме завершила свою предвыборную кампанию Элли Шлейн, лидер Демократической партии Италии. Многие из собравшихся её послушать считают, что отдать голос Демократической партии - единственный способ бросить вызов растущей популярности крайне правых.

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Митингами в Милане и Риме завершила свою предвыборную кампанию Элли Шлейн, лидер Демократической партии Италии. Первая женщина во главе этой партии и самый молодой её лидер, Шлейн изложила приоритеты демократов на выборах в Европарламент.

"Она упомянула о необходимости достичь соглашения о прекращении огня и снова выступила за признание Палестинского государства, - передаёт из Рима корреспондент Euronews Джорджа Орланди. - Она призвала положить конец войне в Украине. Что же касается внутренней политики, она сосредоточила внимание на на государственном секторе, говоря, что как здравоохранение, так и образование должны быть устойчивыми и улучшить свою работу. По её словам, Демократическая партия также намерена добиваться повышения минимальной зарплаты".

Для начала Европа должна стать более социальной. Мы часто говорим об этом. Правда в том, что наша партия предлагает законопроект, который положит конец урезаниям финансирования здравоохранения и приватизациям, которые проводило это правительство. По нашему мнению, чтобы Европа стала "более социальной", у неё должны быть другие приоритеты: она должна инвестировать в государственное образование - единственный путь к социальной эмансипации Элли Шлейн лидер Демократической партии Италии

Многие из собравшихся на митинг в Риме считают, что отдать голос Демократической партии - единственный способ бросить вызов растущей популярности крайне правых, не только в Италии, но и в целом в Европе.

Она - единственная альтернатива сегодня. Другого варианта нет. Я хотела бы, чтобы левые объединились и поддержали Элли, чтобы она усилила свои позиции в Италии и в Европе жительница Рима

Со времён последних всеобщих выборов я отмечаю возрождение интереса к Демократической партии, и всё это благодаря Элли житель Рима

Найти среднее арифметическое между Шлейн и Мелони - задача нелёгкая. Лидер Демократической партии Италии однозначно заявила, что ни её партия, ни в целом европейские социалисты не пойдут на создание альянсов с правыми или националистическими силами.