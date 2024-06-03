Элли Шлейн: "Европа должна стать более социальной"

Митингами в Милане и Риме завершила свою предвыборную кампанию Элли Шлейн, лидер Демократической партии Италии. Многие из собравшихся её послушать считают, что отдать голос Демократической партии - единственный способ бросить вызов растущей популярности крайне правых.
Митингами в Милане и Риме завершила свою предвыборную кампанию Элли Шлейн, лидер Демократической партии Италии. Первая женщина во главе этой партии и самый молодой её лидер, Шлейн изложила приоритеты демократов на выборах в Европарламент.
"Она упомянула о необходимости достичь соглашения о прекращении огня и снова выступила за признание Палестинского государства, - передаёт из Рима корреспондент Euronews Джорджа Орланди. - Она призвала положить конец войне в Украине. Что же касается внутренней политики, она сосредоточила внимание на на государственном секторе, говоря, что как здравоохранение, так и образование должны быть устойчивыми и улучшить свою работу. По её словам, Демократическая партия также намерена добиваться повышения минимальной зарплаты".
Многие из собравшихся на митинг в Риме считают, что отдать голос Демократической партии - единственный способ бросить вызов растущей популярности крайне правых, не только в Италии, но и в целом в Европе.
Найти среднее арифметическое между Шлейн и Мелони - задача нелёгкая. Лидер Демократической партии Италии однозначно заявила, что ни её партия, ни в целом европейские социалисты не пойдут на создание альянсов с правыми или националистическими силами.