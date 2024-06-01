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Во Франции задержан чеченец, планировавший теракт во время Олимпийских игр

Стад де Франс во время экскурсии в преддверии Олимпийских игр, 7 мая 2024 года.
Стад де Франс во время экскурсии в преддверии Олимпийских игр, 7 мая 2024 года. Авторское право David J. Phillip/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право David J. Phillip/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По словам главы МВД Дарманена, задержанный планировал напасть на зрителей за пределами стадиона "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене, а затем умереть "мученической смертью" в противостоянии с полицией. С 2018 года во Франции произошли несколько терактов, совершенных выходцами из северокавказских республик.

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Нападение, "инспирированное исламистами" и направленное против олимпийского футбольного турнира, было предотвращено во Франции, заявило Министерство внутренних дел. По подозрению в планировании совершить теракт задержан 18-летний выходец из Чечни, его имя не называется.

Как сообщается, это третий предотвращенный теракт во Франции с начала года, но первый - направленный против Олимпийских игр.

Предполагаемый преступник был задержан 22 мая, а спустя четыре дня ему предъявили обвинение как главе преступного террористического сообщества и отправили под стражу. Как объяснил глава МВД Жеральд Дарманен, он планировал совершить теракт на стадионе "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене, городе, недалеко от Лиона. По словам Дарманена, задержанный сказал, что не рассчитывал пробраться на стадион с оружием и планировал напасть на зрителей за пределами стадиона, а затем умереть "мученической смертью" в противостоянии с полицией.

Дарманен также сообщил, что задержанный чеченец не числился в картотеке полиции и не считался "радикализированным".

С 2018 года во Франции произошли несколько терактов, совершенных выходцами из северокавказских республик России, главным образом - Чечни.

В их числе - нападение с ножом Хамзата Азимова в районе парижской Оперы в мае 2018 года, убийство в пригороде Парижа учителя Самуэля Пати в октябре 2020 года Абдуллахом Анзоровым и убийство Доминика Бернара в Аррасе Мохаммедом Могушковым 13 октября прошлого года. При этом брат Мохаммеда Могушкова Мовсар был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в "террористическом преступном сообществе". В 2019 году его задержали за планирование нападения возле Елисейского дворца.

После последнего теракта Дарманен призвал к "специализированному подходу" к выходцам с Кавказа в возрастной группе 16–25 лет.

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