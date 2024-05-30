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Миграционная политика Мелони

Мигранты пересекают Средиземнрое море
Мигранты пересекают Средиземнрое море Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Разногласия в итальянском парламенте возникли после призыва правительства разработать аутсорсинг политики предоставления убежища, такой, как протокол, подписанный между Италией и Албанией - этот подход получил большую поддержку среди государств-членов.

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С тех пор, как Джорджия Мелони стала премьер-министром Италии, её ключевой задачей было сдерживание нелегальной миграции. Но выполнить главное обещание ее политической программы было особенно сложно, учитывая резкое увеличение числа прибывших из Северной Африки с начала ее мандата.

Запустив избирательную кампанию "Братья Италии", она взяла на себя ответственность за изменение подхода Европы к миграции.

Если посмотреть официальные данные за первые три месяца 2024 года, число прибывших сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство Италии решительно поддержало недавнее соглашение между ЕС и Тунисом, назвав его успехом, который привел к сокращению числа выездов почти на 60%.

Альфонсо Джордано, эксперт по международной миграции, Университет Луиса:

"Данные, опубликованные МВД Италии, подтверждают эту тенденцию и тот факт, что в этом году наблюдается снижение. Итак, каково влияние соглашения ЕС-Тунис на миграционные потоки? Ну, вполне вероятно, что такое сокращение связано с возросшим противодействием со стороны тунисских властей и активизацией полицейской деятельности. Это может объяснить, почему миграционные потоки сейчас движутся в Ливию. Вместо этого мы сталкиваемся с долгосрочной проблемой, которая требует различных типов инвестиций, как в случае с политикой социального обеспечения".

Соглашение, которое подверглось критике со стороны нескольких гуманитарных организаций и членов Европарламента за несоблюдение прав человека, не является единственным законодательным актом, вызвавшим споры.

Принятие пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища никогда еще не приводило к такому разделению правящего большинства Италии и оппозиционных партий.

Марко Тарквинио, кандидат на выборах в ЕС от Демократической партии:

"Энтернализация пограничного контроля бессмысленна. Что нам нужно, так это законные маршруты, которые регулировались бы  таким образом, чтобы люди могли путешествовать достойно. Поступая так, они могут быть полезны для нашей экономики и наших социальных систем. У Европы есть как правила, так и политическое видение для достижения этой цели".

Алессандро Баттилоккио, депутат по миграционной политике, Forza Italia:

"Мы считаем, что миграция является одной из важнейших проблем. Мы выступаем за защиту наших границ и построение партнерских отношений с транзитными странами, легальные механизмы миграции, усиление роли агентств ЕС, занимающихся миграцией, и в более общем плане реализацию более широкого плана для Африки, который может позволить континенту развиваться".

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