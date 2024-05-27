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Франция: нападение с ножом в метро Лиона, четверо пострадавших

Лион, Франция
Лион, Франция Авторское право FRFT
Авторское право FRFT
By Euronews
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Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом в метро Лиона. Злоумышленник задержан. Ведется расследование по статье "Попытка умышленного убийства".

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Во французском Лионе четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в метро. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел между станциями метро Дебур и Жан-Жорес.

Стражи порядка арестовали злоумышленника. Им оказался 27-летний марокканец. Сообщается, что по распоряжению префектуры, он должен был покинуть территорию страны еще в 2022 году и, что у мужчины были проблемы с психикой.

Он также был известен полиции в связи с правонарушениями, однако не находился в поле зрения спецслужб. Ведется расследование по статье "Попытка умышленного убийства".

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