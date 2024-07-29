Англия: нападение с ножом на детей. Есть жертвы

By Euronews

Дети в возрасте от 6 до 11 лет стали мишенью молодого мужчины, который напал на танцевальный класс

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По меньшей мере двое детей скончались и еще девять получили ранения в результате нападения с ножом на класс, где проходили занятия танцами и йогой. Это произошло в Саутпорте, недалеко от Ливерпуля на северо-западе Англии, примерно в полдень.

Вооруженные полицейские задержали 17-летнего подозреваемого и изъяли нож после того, как прибыли на место происшествия. Детали пока не разглашаются, но в заявлении полиции Мерсисайда говорится, что трагический инцидент не рассматривается как терроризм.

Северо-западная служба скорой помощи (NWAS) заявила, что «оказала помощь восьми пациентам с ножевыми ранениями, которые были доставлены в детскую больницу Олдер-Хей, университетскую больницу Эйнтри и больницу Саутпорта и Формби».

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что глубоко потрясен случившимся. Он выразил соболезнования всем, кого затронула трагедия, и поблагодарил полицию за работу.