В Тбилиси требуют освободить арестованных демонстрантов

By Euronews

В грузинской столице прошел массовый марш с требованием освободить арестованных демонстрантов, выступивших против "закона об иноагентах"

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Тысячи людей вышли в пятницу на марш в Тбилиси в знак протеста против многочисленных арестов, произведенных во время митингов против закона об иностранном влиянии. Они потребовали от МВД освобождения всех арестованных активистов.

Демонстранты утверждают, что сотрудники полиции задержали несколько сотен человек на митингах, которые ранее проводились в Тбилиси. Манифестанты требуют, чтобы силовики прекратили такую практику запугивания людей.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза о возможной приостановке интеграции страны в сообщество. США заявили, что введут санкции против властей Грузии, если в ней будет подорвана демократия.

Президент республики Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, однако депутаты намерены его преодолеть. Голосование в парламенте по вопросу вето пройдет на следующей неделе.