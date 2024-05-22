Отключения электроэнергии в Киеве

By Euronews

В результате российских ударов часть украинской столицы осталась без света

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В Киеве минувшей ночью несколько районов остались без света в результате российских авиаударов по энергетической инфраструктуре Украины. Власти страны заявили, что работы по восстановлению подачи света уже идут, но без достаточного количества средств противовоздушной обороны усилия ремонтников оказываются тщетными.

Герман Галущенко, министр энергетики Украины:

«Мне кажется, что с начала атак, с марта, цель (российских ударов) — зима. Это огромный промежуток времени с точки зрения попыток полностью парализовать энергосистему».

Российские войска регулярно подвергают ударам энергетическую инфраструктуру. Из-за этого Укрэнерго периодически вводит в действие графики отключения электроэнергии.

В апреле авиаударом была разрушена одна из мощнейших ТЭС Украины, Трипольская, в Киевской области.