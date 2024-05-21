Суд отклонил обвинения по делу о кораблекрушении «Адрианы»

By Euronews

Год назад у берегов Греции затонуло судно с мигрантами; правозащитники утверждают, что реальные виновные — не те, кто оказался на скамье подсудимых

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Греческий суд отклонил обвинения против девяти гражданам Египта, которых подозревают в контрабанде людей и причастности к кораблекрушению, произошедшему почти год назад: тогда у греческих берегов затонуло судно Adriana с нелегальными мигрантами, на борту которого, по некоторым оценкам, могло находиться до 750 человек. 104 из них спасли, из воды подняли 82 тела. Так что крушение «Адрианы» — старого траулера — может оказаться одним из самых смертоносных в истории региона.

На открытии процесса прокурор Екатерини Цирони заявила, что юрисдикция Греции не может быть установлена, поскольку переполненный траулер затонул за пределами греческих территориальных вод и рекомендовала снять обвинения.

Суд проходит в городе Каламата, куда после катастрофы доставляли спасённых.

Обвиняемым могло грозить пожизненное лишение свободы. Защита настаивала, что доказательств вины совершенно недостаточно, а египтяне могли быть такими же мигрантами — жертвами контрабандистов, а суд над ними — попытка Афин переложить собственную вину на других.

Правозащитные организации не раз выступали с критикой действий греческой береговой охраны — по их мнению, моряки игнорировали бедственное положение судна, надеясь, что оно продолжит свой путь в сторону Италии, в обход Греции; и даже когда катастрофическое развитие ситуации стало очевидным, береговая охрана продолжала действовать «халатно» Греческие власти такие обвинения категорически отвергают.

В понедельник в Афинах и во вторник у здания суда в Каламате прошли акции протеста. Некоторые выжившие подали групповой иск против греческих властей.