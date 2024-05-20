By Euronews

В Эстонии проживает 315 000 русских (по данным на 2021 год), что составляет 23,7% от общей численности населения. Голоса этого крупнейшего нацменьшинства способны сыграть важную роль на выборах в Европарламент.

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В Эстонии проживает 315 000 русских (по данным на 2021 год), что составляет более 23,5 % от общей численности населения. Голоса этого крупнейшего нацменьшинства способны сыграть важную роль на выборах, в том числе на предстоящих выборах в Европарламент.

Русскоязычные граждане Эстонии, как показывает статистика, склонны голосовать за таких, как они кандидатов. Например, Яну Тоом - кандидат от Центристской партии, сама этническая русская, но с эстонским паспортом. В своей предвыборной программе она обещает проявлять заботу и внимание к русской диаспоре.

Первое, что нам нужно, - так называемые "политические нации". У нас в Эстонии этого нет. В Эстонии мы измеряем всё по ДНК. Я категорически отказываюсь возлагать на русскоязычных детей в Эстонии ответственность за то, что делает Путин Яна Тоом Центристская партия Эстонии, кандидат в депутаты Европарламента

Как показывают опросы, сторонники Яны Тоом настроены в большинстве своём проевропейски и заявляют об активном участии в выборах в Европарламент. Эта часть русскоязычного электората дистанцируются от действий и целей России.

Солидарность Европейского Союза, и беженцы и сейчас вот эта военная ситуация... И я ощущаю, что в нашей стране, если бы не поддержка Евросоюза, мы бы далеко не ушли от советского времени Светлана Лукина русскоязычная гражданка Эстонии

Молодые эстонцы, выходцы из русскоязычных семей, прежде всего хотят навести мосты между существующими в стране этническими группами.

Кандидат, за которого я собираюсь голосовать, представляет интересы русскоязычного меньшинства и понимает его возможности, борьбу и вызовы, с которыми оно сталкивается, а не просто игнорирует их как нечто, что должно быть где-то интегрировано. Он понимает всю картину в целом Мария Дерлос русскоязычный избиратель

В стране также есть политики, представляющие пророссийскую позицию, например, довольно популярный Айво Петерсон, кандидат в депутаты Европарламента. Сейчас он находится в тюрьме, но трудно предугадать, кому отойдут голоса его сторонников, передаёт из Таллина корреспондент Euronews.

Речь идёт о партии или движении, которое очень дружелюбно относится к Путину. Ирония заключается в том, что главный их кандидат (на самом деле, как я думаю, единственный кандидат от этой партии) прямо сейчас ожидает суда в следственном изоляторе, потому что против него выдвинуто обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами Анвар Самост руководитель отдела новостей Эстонского общественного вещания ERR

При этом следуем учитывать, что не каждый русскоязычный эстонец сможет проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент. "В состав русской диаспоры в Эстонии входят и те, кто, несмотря на проведённые в стране годы, не имеют эстонского гражданства", - передаёт с эстонско-российской границы в Нарве Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews.