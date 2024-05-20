В Эстонии проживает 315 000 русских (по данным на 2021 год), что составляет 23,7% от общей численности населения. Голоса этого крупнейшего нацменьшинства способны сыграть важную роль на выборах в Европарламент.
В Эстонии проживает 315 000 русских (по данным на 2021 год), что составляет более 23,5 % от общей численности населения. Голоса этого крупнейшего нацменьшинства способны сыграть важную роль на выборах, в том числе на предстоящих выборах в Европарламент.
Русскоязычные граждане Эстонии, как показывает статистика, склонны голосовать за таких, как они кандидатов. Например, Яну Тоом - кандидат от Центристской партии, сама этническая русская, но с эстонским паспортом. В своей предвыборной программе она обещает проявлять заботу и внимание к русской диаспоре.
Как показывают опросы, сторонники Яны Тоом настроены в большинстве своём проевропейски и заявляют об активном участии в выборах в Европарламент. Эта часть русскоязычного электората дистанцируются от действий и целей России.
Молодые эстонцы, выходцы из русскоязычных семей, прежде всего хотят навести мосты между существующими в стране этническими группами.
В стране также есть политики, представляющие пророссийскую позицию, например, довольно популярный Айво Петерсон, кандидат в депутаты Европарламента. Сейчас он находится в тюрьме, но трудно предугадать, кому отойдут голоса его сторонников, передаёт из Таллина корреспондент Euronews.
При этом следуем учитывать, что не каждый русскоязычный эстонец сможет проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент. "В состав русской диаспоры в Эстонии входят и те, кто, несмотря на проведённые в стране годы, не имеют эстонского гражданства", - передаёт с эстонско-российской границы в Нарве Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews.