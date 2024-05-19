Москва и Киев обмениваются беспилотными атаками

By Euronews

Россия сообщила о 60 украинских дронах и нескольких ракетах, сбитых над её территорией. Украина заявила, что уничтожила более 30 российских БПЛА.

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Российская система ПВО сбила 57 украинских беспилотников над юждными районами Карснодарского края ночью в субботу. Об этом в воскресенье утром сообщило Минобороны России утром в воскресенье.

Местные военные сообщили, что обломки дрона попали на нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, но пожара и значительных повреждений удалось избежать.

Девять баллистических ракет большой дальности и дрон были уничтожены над оккупированным Россией Крымским полуостровом во время массированной атаки украинских беспилотников в пятницу утром, в результате которой было отключено электричество в городе Севастополь. Еще три беспилотника были сбиты над Белгородской областью.

Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в ночь на воскресенье уничтожили морской тральщик Черноморского флота РФ проекта 266-М "Ковровец". Это судно специализировалось на поиске, обнаружении и уничтожении морских мин.

Назначенный Россией губернатор частично оккупированной Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб и 16 получили ранения, когда украинский беспилотник врезался в микроавтобус в воскресенье утром.

Представители ВВС Украины заявили, что ПВО сбила за ночь все 37 запущенных российских беспилотников,.

Возобновленное наступление России продолжает развиваться на опустошенном войной северо-востоке Украины. На северо-востоке Харьковской области губернатор области Олег Синегубов заявил в воскресенье утром, что в результате обстрела накануне вечером один человек погиб и 11 получили ранения.