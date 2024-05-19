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Москва и Киев обмениваются беспилотными атаками

На этом фото, предоставленном армией США, сержант Ян Кеттерлинг, наводчик батареи "Альфа" готовит кран для загрузки ракетного комплекса.
На этом фото, предоставленном армией США, сержант Ян Кеттерлинг, наводчик батареи "Альфа" готовит кран для загрузки ракетного комплекса. Авторское право Sgt. 1st Class Andrew Dickson/AP
Авторское право Sgt. 1st Class Andrew Dickson/AP
By Euronews
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Россия сообщила о 60 украинских дронах и нескольких ракетах, сбитых над её территорией. Украина заявила, что уничтожила более 30 российских БПЛА.

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Российская система ПВО сбила 57 украинских беспилотников над юждными районами Карснодарского края ночью в субботу. Об этом в воскресенье утром  сообщило Минобороны России утром в воскресенье.

Местные военные сообщили, что обломки дрона попали на нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, но пожара и значительных повреждений удалось избежать.  

Девять баллистических ракет большой дальности и дрон были уничтожены над оккупированным Россией Крымским полуостровом во время массированной атаки украинских беспилотников в пятницу утром, в результате которой было отключено электричество в городе Севастополь. Еще три беспилотника были сбиты над Белгородской областью.

Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в ночь на воскресенье уничтожили  морской тральщик Черноморского флота РФ проекта 266-М "Ковровец". Это судно специализировалось на поиске, обнаружении и уничтожении морских мин.

Назначенный Россией губернатор частично оккупированной Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб и 16 получили ранения, когда украинский беспилотник врезался в микроавтобус в воскресенье утром.

Представители ВВС Украины заявили, что ПВО сбила за ночь все 37 запущенных российских беспилотников,.

Возобновленное наступление России продолжает развиваться на опустошенном войной северо-востоке Украины. На северо-востоке Харьковской области губернатор области Олег Синегубов заявил в воскресенье утром, что в результате обстрела накануне вечером один человек погиб и 11 получили ранения.

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