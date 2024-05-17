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В ФРГ число случаев насилия в отношении политиков выросло почти в два раза за последние пять лет

Германия
Германия Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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В Германии число случаев проявления насилия в отношении политиков растет с угрожающей скоростью. Нападения на политиков - удар по демократии, отмечают кандидаты в Европаламент.

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В Германии кампания по выборам в Европарламент идет полным ходом. Но ее омрачают участившиеся случаи нападения на политиков. Насилие подогревает дискуссию о том, находится ли демократия в этой стране под угрозой.

В прошлом месяце кандидат от СДПГ Маттиас Экке провел несколько дней в больнице. Мужчину избили, когда он развешивал предвыборные плакаты. С волной насилия столкнулись и "зеленые". Среди пострадавших представительница партии Ивон Мослер.

Ивон Мослер, кандидат от Партии "Зеленых":"Теперь это не так, как раньше, когда люди просто говорили: "Нет, мне это не интересно". Сейчас в ход идут словесные оскорбления и глупые замечания. Люди демонстрируют не просто незаинтересованность, а проявляют открытую агрессию".

Нападения на политиков - удар по демократии, отмечают кандидаты в Европаламент.

Ивон Мослер, кандидат от Партии "Зеленых":"Демократия означает, что у граждан есть выбор между различными партиями и, что эти партии имеют возможность представить себя гражданам. Демократия достигает своих пределов там, где она сталкивается с насилием".

Число случаев проявления насилия в отношении политиков растет с угрожающей скоростью. С 2019 года таких инцидентов стало в два раза больше. Согласно статистике, за последние 5 лет количество нападений на "зеленых" выросло почти в три раза. Между тем число нападений на представителей ультраправой АдГ снизилось примерно на 20%.

Беатрикс фон Шторх, член Европарламента от АдГ:"Насилие – это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Это касается не только меня, хотя, возможно, я более узнаваема. Такое случается со всеми. С каждым из нас. И эта история продолжается уже много лет. То, что происходит сейчас, происходило и много лет назад. О себе могу сказать. На меня нападали физически. Поджигали мой автомобиль".

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что рост насилия происходит на фоне подготовки к европейским выборам.

Лив Страуд, Euronews:"Политики призывают к более быстрому вынесению приговоров по таким делам. Нападавшие на Ивон Мослер все еще находятся на свободе и могут быть осуждены только после завершения избирательной кампании".

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