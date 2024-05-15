Путин утвердил новый состав правительства и встретился с министрами

By Euronews

После подписания указов о назначении членов правительства и директоров служб Владимир Путин дал первые поручения новому составу кабмина.

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Президент России Владимир Путин 14 мая подписал указы о формировании состава правительства и провел встречу с членами нового кабинета министров.

В целом состав российского кабмина остался прежним. Премьер-министр Михаил Мишустин сохранил свой пост, Сергей Лавров и далее будет возглавлять МИД, а Владимир Колокольцев - МВД.

Главное изменение коснулось Министерства обороны. Вместо Сергея Шойгу, получившего пост секретаря Совета безопасности РФ, на должность министра назначен Андрей Белоусов.

На встрече с новым составом правительства Путин сказал, что "в короткие сроки нужно принять необходимые кадровые решения на уровне министерств и ведомств, с тем чтобы команда была полностью сформирована и уверенно и эффективно работала".

"Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами РФ", - отметил Путин.

В среду Михаил Мишустин провел первое заседание правительства после утверждения в новом составе.