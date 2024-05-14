Евродепутата Хильде Ваутсман обвинили в растрате средств ЕС и буллинге

By Euronews

Анонимные бывшие сотрудники обвинили евродепутата в оплате ВИП-столиков на скачках средствами из бюджета ЕС под предлогом дебатов по европейским вопросам.

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За месяц до выборов евродепутат из Бельгии оказалась в центре скандала. Около 10 бывших сотрудников обвинили Хильде Ваутманс в выполнении задач, не связанных с ее европейским мандатом, и в психологическом давлении и буллинге на работе. Бывшие сотрудники выступили анонимно через СМИ.

Депутата от партии "Открытые фламандские либералы и демократы" ("Open-VLD") обвиняют в неправомерном распоряжении европейскими средствами и использовании сотрудников, оплачиваемых Европарламентом, для выполнения задач, не связанных с Европой. Так, бывшие сотрудники утверждают, что на зарплату соседу депутата идут европейские деньги, но сам он ни разу не был замечен в Брюсселе и является помощником семьи по частным вопросам. При этом сотрудникам не возмещали расходы на телефонную связь во время предвыборных кампаний, хотя бюджете ЕС на это предусмотрены средства, которыми распоряжалась Хильде Ваутманс.

Хильда Ваутманс все обвинения отвергает. Коллеги по партии ее поддержали.

"Что касается лидерства, то Хильде — одна из самых трудолюбивых европейских парламентариев, что было доказано недавно. Она —одна из ведущих европейских парламентариев, которая, вероятно, многого требует от своих сотрудников", — заявил председатель партии Open VLD Том Онгена.

Евродепутата также обвиняют в оплате ВИП-столиков на скачках средствами из бюджета ЕС под предлогом дебатов по европейским вопросам.

"Я с ней поговорил, она гарантирует, что все средства тратятся по правилам и за этим ведется строгий контроль. Всегда сложно защититься от анонимных обвинений. Им просто нужно подать жалобу, тогда ее можно будет расследовать, а тогда Хильде Ваутманс тоже сможет защитить себя", — заявил председатель партии Open VLD Том Онгена.