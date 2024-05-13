EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Аресты протестующих в Тбилиси

Демонстранты с национальными флагами Грузии и ЕС возле здания парламента во время протеста оппозиции против "российского закона" в центре Тбилиси, Грузия, 13 мая 2024 года.
Демонстранты с национальными флагами Грузии и ЕС возле здания парламента во время протеста оппозиции против "российского закона" в центре Тбилиси, Грузия, 13 мая 2024 года. Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иностранном влиянии на заключительных слушаниях. Оппозиция говорит, что процесс нелегитимен. Окончательное голосование назначено на 14 мая.

РЕКЛАМА

Грузинская полиция проводит аресты протестующих, уже который день выступающих против, как они утверждают, смены курса страны с европейского на пророссийский. 

Парламент, в котором у правящей партии большинство, приближается еще на шаг к принятию спорного "законопроекта об иностранном влиянии". Он требует, чтобы СМИ и некоммерческие организации регистрировались как иноагенты, если получают более 20% своего финансирования из-за границы.

Десятки тысяч протестующих вели кампанию в течение нескольких недель, утверждая, что закон может нанести вред свободе прессы Грузии и отношениям с ЕС.

Георгий Ломинадзе, гражданин Грузии:

"Этот закон выявляет множество проблем. Этот закон создает раскол между нами и Европой, в то же время большая угроза заключается в том, что этот закон приблизит нас к России и "белорусизации" этой страны. Мы останемся здесь столько, сколько необходимо".

За день до голосования юридический комитет грузинского парламента рассмотрел и одобрил проект закона в третьем чтении.

Депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе рассказала Euronews, что процесс завершился за 67 секунд, и назвала голосование "нелегитимным, незаконным и противоречащим конституции".

По словам главы комитета, третье чтение предусматривает лишь редакционные поправки, которых у депутатов правящей партии "Грузинская мечта" не оказалось.

Спорный документ сравнивают с российским законом об иноагентах, который подавляет независимые СМИ и кремлёвскую оппозицию. Последнее слушание в парламенте Грузии назначено на вторник, 14 мая.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Рост пропалестинских протестов европейских студентов

Евросоюз в ярости из-за запрета его флагов на "Евровидении"

Гитанас Науседа выиграл первый тур президентских выборов

законопроект Арест Протесты Грузия