Аресты протестующих в Тбилиси

Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иностранном влиянии на заключительных слушаниях. Оппозиция говорит, что процесс нелегитимен. Окончательное голосование назначено на 14 мая.

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Грузинская полиция проводит аресты протестующих, уже который день выступающих против, как они утверждают, смены курса страны с европейского на пророссийский.

Парламент, в котором у правящей партии большинство, приближается еще на шаг к принятию спорного "законопроекта об иностранном влиянии". Он требует, чтобы СМИ и некоммерческие организации регистрировались как иноагенты, если получают более 20% своего финансирования из-за границы.

Десятки тысяч протестующих вели кампанию в течение нескольких недель, утверждая, что закон может нанести вред свободе прессы Грузии и отношениям с ЕС.

Георгий Ломинадзе, гражданин Грузии:

"Этот закон выявляет множество проблем. Этот закон создает раскол между нами и Европой, в то же время большая угроза заключается в том, что этот закон приблизит нас к России и "белорусизации" этой страны. Мы останемся здесь столько, сколько необходимо".

За день до голосования юридический комитет грузинского парламента рассмотрел и одобрил проект закона в третьем чтении.

Депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе рассказала Euronews, что процесс завершился за 67 секунд, и назвала голосование "нелегитимным, незаконным и противоречащим конституции".

По словам главы комитета, третье чтение предусматривает лишь редакционные поправки, которых у депутатов правящей партии "Грузинская мечта" не оказалось.

Спорный документ сравнивают с российским законом об иноагентах, который подавляет независимые СМИ и кремлёвскую оппозицию. Последнее слушание в парламенте Грузии назначено на вторник, 14 мая.