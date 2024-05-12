Подъезд дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ - Гладков

By Euronews

Утром 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома. Губернатор Вячеслав Гладков назвал причиной обрушения "прямое попадание снаряда".

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Утром 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Информацию об этом сначала распространили российские телеграм-каналы, а затем подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, Белгород утром в воскресенье "подвергся массированному удару со стороны ВСУ". Причиной же обрушения подъезда 10-этажного дома он назвал "прямое попадание снаряда".

Телеграм-каналы сообщают о не менее 4 погибших, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что под завалами могут еще находиться до 20 человек.

В Украине обрушение подъезда прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. После просмотра видео с моментом взрыва и обрушения подъезда он заявил, что дом был "взорван изнутри". По его словам, на кадрах не видно никаких падающих объектов, а соответственно, заявление об обстреле больше похоже на "провокацию российских спецслужб для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов".