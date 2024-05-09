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Амстердам: студенты университета - против израильской операции в Газе

Манифестация в поддержку палестинцев в Амстердаме
Манифестация в поддержку палестинцев в Амстердаме Авторское право Aleksandar Furtula/AP
Авторское право Aleksandar Furtula/AP
By Кнарик Хачатрян
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Нидерландская полиция разогнала пропалестинскую акцию протеста у Амстердамского университета.

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После сообщений в новостях об израильской военной операции в Рафахе, студенты Амстердамского университета в знак протеста начали строить баррикады из столов, заборов и деревянных поддонов. Они заблокировали доступ к нескольким зданиям кампуса, требуя, чтобы университет разорвал все связи с Израилем.

 Протестующие говорят, что израильские учреждения, с которыми работает вуз, наживаются на угнетении палестинцев.

Акцию протеста разогнала полиция.

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