Амстердам: студенты университета - против израильской операции в Газе

Нидерландская полиция разогнала пропалестинскую акцию протеста у Амстердамского университета.

РЕКЛАМА

После сообщений в новостях об израильской военной операции в Рафахе, студенты Амстердамского университета в знак протеста начали строить баррикады из столов, заборов и деревянных поддонов. Они заблокировали доступ к нескольким зданиям кампуса, требуя, чтобы университет разорвал все связи с Израилем.

Répression choquante à l’université d’Amsterdam contre le mouvement étudiant de soutien à Gaza.



Piétiner la liberté d’expression et d’association au service d’un génocide, c’est ça les fameuses valeurs européennes?pic.twitter.com/ASBt9zID2c — Claude El Khal (@claudeelkhal) May 7, 2024

Протестующие говорят, что израильские учреждения, с которыми работает вуз, наживаются на угнетении палестинцев.

Акцию протеста разогнала полиция.