Амстердам: студенты университета - против израильской операции в Газе

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Нидерландская полиция разогнала пропалестинскую акцию протеста у Амстердамского университета.
После сообщений в новостях об израильской военной операции в Рафахе, студенты Амстердамского университета в знак протеста начали строить баррикады из столов, заборов и деревянных поддонов. Они заблокировали доступ к нескольким зданиям кампуса, требуя, чтобы университет разорвал все связи с Израилем.
Протестующие говорят, что израильские учреждения, с которыми работает вуз, наживаются на угнетении палестинцев.
Акцию протеста разогнала полиция.
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