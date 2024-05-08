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Европа побила в апреле погодные рекорды

Европейцы в непривычно тёплый апрельский день
Европейцы в непривычно тёплый апрельский день Авторское право Paul White/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Paul White/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Температура в Европе в апреле была на 0,67 градуса выше средней и, по прогнозам, продолжит подниматься. Переход к погодному явлению Ла-Нинья окажет незначительное смягчающее воздействие.

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По данным главного агентства ЕС по изменению климата, Афины были затянуты оранжевой пылью песчаной бури, а Финляндию покрыл снег - в апреле Европа побила погодные рекорды. Данные программы "Коперник" показывают, что температура воздуха в прошлом месяце составила 15,03 по Цельсию — это на 0,67 градуса выше, чем в среднем за апрель с 1991 по 2020 год.

Директор Службы по изменению климата в немецком Бонне говорит, что переменчивый погодный режим вызывает тревогу. 

Карло Буонтемпо, директор Службы по изменению климата "Коперник":

"Это не новая норма. Было бы хорошо, если бы это стало новой нормой. Это просто шаг к будущему, которое будет продолжать развиваться и температура в котором будет продолжать расти".

Исследователи говорят,  что с декабря мир перешел от погодной системы Эль-Ниньо к Ла-Нинья, чего может быть недостаточно для снижения температуры океана, и вряд ли это окажет смягчающее воздействие на потепление климата.

Это произошло на фоне того, что в июне прошлого года Европа пережила лето, которое было одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

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