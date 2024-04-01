Жара на Кипре: температура воздуха превысила 30°C

By Euronews

Температура воздуха на Кипре превысила 30°C. Это редкость для весны.

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В марте температура на Кипре уже поднялась до 30°C, поэтому в этот понедельник многие киприоты вышли на пляжи. 1 апреля здесь — это праздничная дата, в которую в стране отмечают День начала национальной освободительной борьбы против английских колонизаторов.

В этот выходной курорты Айя-Напа и Протарас оказались заполнены людьми, наслаждавшимися морем, солнцем и песком. Вот, что они рассказывают о своих впечатлениях.

— Всё идеально, я расслабляюсь на песке, фантастика. Идеальный день для пляжа.

— В такую жару вода освежает. Мы взяли с собой музыку. Рядом с нами тоже звучит музыка.

— Мы хорошо проводим время. Всё отлично. Мы не присели ни на минуту.

— Вода холодная?

— Нет, отличная.

— Светит солнце, и это хороший день. Пляжи в Ларнаке сегодня были не очень хорошими, поэтому мы приехали сюда: голубая вода, белый песок, хороший выбор.

Благодаря ветрам, этой весной на Кипре установилась летняя температура. На регион воздействует область высокого давления, которая защитила его от пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение всей недели.