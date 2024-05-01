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20 лет вместе: ЕС отмечает крупнейшее расширение

20-летний юбилей расширения ЕС
20-летний юбилей расширения ЕС Авторское право BECEE
Авторское право BECEE
By Euronews
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Двадцать лет назад к ЕС присоединились десять новых стран - Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

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Евросоюз устроил красочное шоу, чтобы отпраздновать юбилей своего крупнейшего на сегодняшний день расширения.

"Двадцать лет вместе". Этот лозунг высвечивается на зданиях институтов ЕС в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге.

Первого мая 2004 года к сообществу присоединились десять стран - Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

Их вхождение в ЕС увеличило население блока почти на 75 миллионов человек.

Экономике укрупнение ЕС пошло на пользу. Но в сфере политики возникли и проблемы. Брюссель запустил дисциплинарную процедуру в отношении Польши и Венгрии из-за систематических нарушений фундаментальных принципов сообщества.

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