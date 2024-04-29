Меньше выбросов на Балтике: порты перешли на инновационную систему управления трафиком

Без спешки и простоя: в Швеции и Финляндии суда экономят время и деньги благодаря инновационной системе резервирования времени обслуживания в порту. Она внедрена при поддержке ЕС.

Порты Йевле в Швеции и Раума в Финляндии при поддержке ЕС тестируют специальную систему управления морскими потоками Efficient Flow. Она позволяет судам сократить время ожидания, расход топлива и общий объем выбросов.

Ежегодно через порт Йевле, крупнейший логистический хаб в центральной Швеции, проходят миллионы тонн грузов. За последние десять лет крупные инвестиции способствовали строительству новых входов в порт, складов, железных дорог, но жемчужиной в короне преобразований стал новый подход к управлению причалами и швартовкой. "Это победа для всех, кто работает в порту. Зная расписание каждого судна, мы можем лучше планировать трафик, экономить время и деньги. И мы стараемся защитить окружающую среду, снижая выбросы на 10-20 процентов", - рассказал Euronews Ульф Сиве, руководитель проекта Efficient Flow.

Это победа для всех, кто работает в порту. Зная расписание каждого судна, мы можем лучше планировать трафик, экономить время и деньги. Ульф Сиве.

Теперь сообщить порту о своем прибытии и зарезервировать слот можно с помощью приложения Port Activity App, его запуск стал возможным благодаря Efficient Flow. Приложение позволяет грузовым судам обновлять свои маршруты и время прибытия, исходя из реальной ситуации в море. Итог - отсутствие очередей в гавани, лучший расчет топливных затрат.

"Не надо никуда звонить"

"Все работники порта могут получать информацию в режиме реального времени, - уточняет Сиве. - Им не нужно звонить на суда, они видят данные в приложении и на их основе могут обновлять расписание".

Что крайне важно для портов региона! Балтийское море - один из самых оживленных водных маршрутов в мире, там ежегодно перевозят более 750 миллионов тонн грузов За 12 месяцев в шведский порт заходит около 800 судов.

По словам Линды Астнер, менеджера по устойчивому развитию Йевле, проект позволил сделать транспортную цепочку более рациональной и устойчивой: "Суда могут выбрать экорежим, поскольку знают, что причалят в определенное время, - уточняет она. - Они станут работать более эффективно, потребляя меньше углекислого газа и экономя энергию".

С новой системой планирования судоходные компании действительно экономят время и деньги. Клаес Мёллер, генеральный директор группы Tärntank ship management, уточняет: "Мы экономим около 10 процентов выбросов каждом судне, или около 300 тонн. Это дает нам тысячу тонн сбереженных выбросов в год на каждое транспортное средство".

Общий бюджет проекта Efficient Flow- около 4,5 миллионов евро. 75% профинансировано с привлечением средств Политики сплочения ЕС, а Швеция и Финляндия внесли оставшиеся 25%.

К участию в системе подключились около 15 портов. Задача - способствовать распространению системы планирования трафика и на другие гавани мира.