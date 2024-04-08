На места в Европарламенте будет "символически" претендовать транснациональная партия Volt. Её не признают правительства, видя в этих "космополитах" посягательство со стороны на свою власть

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Интеграция Европейского союза ведёт к тому, что граждане одной страны ЕС смогут голосовать за кандидатов из любой другой. Но пока транснациональные списки – это лишь космополитическая мечта. Депутаты Европарламента будут избраны в июне только своими соотечественниками, как это всегда было до сих пор. Либералы хотели бы такой порядок изменить.

Евродепутат из фракции Renew Europe Софи ин 'т Велд:

Я думаю, что многие граждане были бы в восторге от этой идеи, но она заблокирована на национальном уровне. Местные политики не ходят, чтобы у жителей их страны была возможность выбирать кого-то из европейских кандидатов, а не только из своих соотечественников. Но я уверена, что так будет в будущем, если не в 2024, то в 2029 году.

В 2022 году Европарламент одобрил создание международного избирательного округа из 28 депутатов разных национальностей, представляющих по их словам, всю Европу. Но правительства ЕС с Volt огласила одну и ту же предвыборную программу в 16 разных странах и составила свой «символический» список. Его возглавили Софи Ин 'Т Вельд из Нидерландов и немец Дамиан Бозелагер. Но в настоящих бюллетенях для голосования в каждой стране появится другие имена.

Сопредседатель партии Volt Europe Франческа Романа Д’Антуоно:

Этот список, который мы формируем, на самом деле не сможет работать. Однако для нас было очень важно представить его как символ той Европы, которую мы хотим видеть. Можно заметить, что в нашем списке предвидятся политики из Албании, которая не входит в Евросоюз, а лишь является кандидатом в члены ЕС.

Транснациональные списки рассматриваются как способ поощрения политических дискуссий и конкуренции на уровне Евросоюза, а не 27 отдельных стран-членов. По этой причине Volt сталкиваются с сильной оппозицией со стороны националистических и суверенистских партий, которые набирают популярность в Союзе как часть крайне правых сил.

Члены Volt считают свою партию единственно истинным европейским политическим движением.