Увидим ли мы гендерное равенство на Олимпийских играх в Париже?

By Euronews

МОК утверждает, что на Олимпийских играх в Париже будет достигнуто гендерное равенство. Так ли это?

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Международный олимпийский комитет (МОК) хвалит себя за то, что впервые в истории достиг полного гендерного паритета. Один из хэштегов летних Игр в Париже — #GenderEqualOlympics.

Но так ли это на самом деле? На этих Олимпийских играх доля участия мужчин и женщин составит по 50%. Однако в некоторых дисциплинах паритет не соблюдается. Например, борьба — вид спорта, в котором соревнуются только мужчины. С другой стороны, в художественной гимнастике участвуют только женщины.

МОК также внес изменения в некоторые виды соревнований. Ходьба на 50 км, в которой раньше участвовали только мужчины, теперь будет проводиться в виде смешанной эстафеты.

Однако на предстоящих летних играх мужских видов спорта все же больше, чем женских.

По словам Мишель Доннелли, доцента кафедры спортивного менеджмента Университета Брока, всей картины не понять только по цифрам.

"Паритет — это не то же самое, что равенство. Это числовое равенство. Речь идет о цифрах. Как я уже сказала, он ограничивается количеством спортсменов. Равенство — гораздо более полное понимание того, что мужчины и женщины не только имеют одинаковое количество возможностей, но и одинаковые условия участия. Это могут быть различия в продолжительности забегов, размерах и весе, а также в расположении снаряжения на соревнованиях. На летних Играх мы знаем о различиях в форме, которая требуется для мужчин и женщин в некоторых видах спорта. Так что все эти различия, когда они существуют, всегда меньше, чем в женских соревнованиях. Хэштег #GenderEqualOlympics — это нечто большее, чем то, что происходит на самом деле. Заявления, которые делаются сейчас, вызывают тревогу с точки зрения того, что мы действительно посылаем сигнал, что мы там, мы достигли гендерного равенства, а мы его не достигли", — говорит Мишель Доннелли.

Женщины по-прежнему крайне мало представлены на Олимпийских играх в качестве тренеров или технических специалистов. Тем не менее гендерный паритет действительно быстро растет, учитывая то, какие препятствия пришлось преодолеть женщинам, чтобы участвовать в Олимпийских играх.

Основатель МОК барон Пьер де Кубертен запретил женщинам участвовать в первых современных Олимпийских играх в 1896 году.

В 1900 году в пяти женских видах спорта приняли участие 22 женщины, в то время как 975 мужчин соревновались во всех видах спорта — от легкой атлетики до гребли.

До 1952 года женщины составляли не более 10% участников.

И только в 2014 году МОК включил полное гендерное равенство в число своих целей.