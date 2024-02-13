Краткая история сельского хозяйства Евросоюза

В этом году по всему Европейскому союзу прошли акции протеста фермеров. Насколько важен сельскохозяйственный сектор для экономики блока? Сколько людей в нем занято? Euronews рассматривает этот вопросы

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У работников земледелия и животноводства вызывают особенное недовольство: кризис стоимости жизни, налоги на топливо, экологическое регулирование, обременительная бюрократия, нечестная конкуренции и соглашения о свободной торговле.

Скоординированное движение, которое уже охватило такие страны, как Германия, Франция, Италия и Испания, застало Брюссель врасплох и поставило под серьёзное политическое давление "Зелёную сделку" в преддверии выборов в Европейский парламент.

Однако вдохновитель "Зелёной сделки" глава Еврокомиссии отреагировала на это тем, что публично воспела тружеников села, восхваляя их стойкость, самоотверженность и экономический вклад. Урсула фон дер Ляйен пообещала уделять больше внимания их проблемам.

Фермеры "каждый день тяжело работают, чтобы производить качественные продукты питания, которые мы едим. За это, я думаю, мы должны выразить им признательность, благодарность и уважение", - сказал председатель Еврокомиссии в начале месяца, объявляя о снятии спорного закона о пестицидах.

"В последние годы проблемы обострились. Наши фермеры заслуживают того, чтобы к ним прислушались. Я знаю, что они беспокоятся о будущем сельского хозяйства и о своем будущем как фермеров".

Небольшой, но жизненно важный сектор

Сельское хозяйство - один из старейших в мире способов производства, возникший 12 тысяч лет назад, когда доисторические цивилизации перешли от кочевой охоты и собирательства к земледелию в постоянных поселениях. В последующие тысячелетия крестьянский промысел был главной движущей силой прогресса и стимулом развития многих европейских городов, которые мы знаем сегодня.

Но с наступлением промышленной революции сельское хозяйство постепенно отходило на второй план, поскольку страны стали активно развивать обрабатывающую промышленность, а затем и сферу услуг.

Сегодня эта отрасль составляет ничтожную долю экономики ЕС: по данным Евростата, в 2022 году аграрный сектор внёс 215,5 миллиарда евро в валовой внутренний продукт блока. В относительном выражении это составляет 1,4% от общего ВВП, и эта доля остается неизменной на протяжении последних 20 лет.

Продав свою продукцию на рынках, в 2022 году отрасль заработала более 537 миллиардов евро, из которых 287,9 миллиарда пришлось на зерновые культуры, овощи, фрукты, вино и картофель, а 206 миллиардов евро - на молоко, свинину, крупный рогатый скот, птицу и яйца.

Крупнейшим продавцом в том году была Франция, получившая 97,1 млрд евро, за которой следовали Германия (76,2 млрд евро), Италия (71,5 млрд евро), Испания (63 млрд евро) и Польша (39,5 млрд евро).

В 2022 году затраты на производство составили 316,7 млрд евро, увеличившись почти на 22 % по сравнению с предыдущим годом. Этот рост был вызван главным образом вторжением России в Украину, в результате чего цены на энергоносители и удобрения взлетели до рекордных отметок.

Высокая концентрация

По оценкам, в сельскохозяйственном секторе работает 8,6 миллиона человек, что составляет 4,2% от общего числа занятых в ЕС. Румыния (1,76 миллиона) и Польша (1,46 миллиона) являются крупнейшими работодателями. Однако эти цифры не дают полной картины, поскольку сбор урожая - это сезонный вид деятельности, в котором многие трудоустроены по временным контрактам с частичной занятостью. С учетом этих особенностей Евростат считает, что численность рабочей силы составляет 17 миллионов человек.

Сектор ориентирован на мужчин и стареет: подавляющее большинство руководителей ферм - мужчины (68,4 %) и старше 55 лет (57,6 %). Наиболее выраженный гендерный дисбаланс наблюдается в Нидерландах, где женщины составляют лишь 5,6% фермеров, в то время как Латвия и Литва наиболее близки к достижению соотношения 50 на 50.

Количество сельскохозяйственных работников по странам ЕС

Все эти фермеры работают на 157 миллионах гектаров возделываемых земель, которые, в свою очередь, разделены на 9,1 миллиона хозяйств. Однако это распределение крайне неравномерно: около 52% сельскохозяйственных земель находятся под контролем 4% всех фермерских хозяйств, размер которых превышает 100 гектаров. В отличие от них, мелкие фермы, площадью менее 5 гектаров, используют всего 6% всех имеющихся угодий, хотя на них приходится 40% всех хозяйств.

Такая высокая концентрация земли в немногих руках отражает индустриализацию сельского хозяйства, когда несколько корпораций могут позволить себе использовать передовые технологии, машины и методы, чтобы производить урожай в огромных масштабах и продавать его на мировом уровне.

Миллиардные субсидии

Сельское хозяйство - это рискованный бизнес, который находится во власти погодных явлений, изменчивого спроса и иностранной конкуренции, что затрудняет получение прибыли и привлечение инвестиций. Это объясняет, почему аграрная отрасль является одной из наиболее сильно субсидируемых в ЕС, несмотря на её мизерный вклад в экономический рост.

Впервые принятая в 1962 году Единая сельскохозяйственная политика (ЕСП) - это масштабная программа государственной помощи, направленная на то, чтобы европейские фермеры получали гарантированный и стабильный доход и могли конкурировать на международном уровне. На протяжении десятилетий ЕСП была смыслом существования общего бюджета, занимая более 60% всех расходов. Сегодня на неё приходится одна треть.

На период 2023-2027 годов в рамках этой политики выделяется 264 миллиарда евро. Они в основном направлены на два вида деятельности: 189,2 миллиарда евро на поддержку доходов, прямые выплаты фермерам, и 66 миллиардов евро на развитие отстающих сельских районов, чтобы решать проблему бедности.

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Прямые выплаты, что очень важно, не связаны с количеством урожая, который собирают фермеры. Брюссель утверждает, что такая связь стимулировала бы перепроизводство с целью получения большей доли субсидий и разрушила бы рынок. Вместо этого выплаты распределяются в зависимости от количества гектаров обрабатываемых земель, а также соблюдения правил биоразнообразия, благополучия животных и здоровья.

ЕСП является одним из самых обсуждаемых элементов политики ЕС и постоянно подвергается критике, в частности, за несбалансированное распределение (около 80% бюджета оказывается в руках 20% фермеров), сомнительную эффективность (доходы фермеров остаются на 40% ниже средней заработной платы в ЕС) и коммерческие перекосы как следствие указаний Всемирной торговой организации.

Слишком много метана

Ещё одним постоянным обвинением в связи с ЕСП является слабое соблюдение экологических стандартов. Это связано с тем, что сельское хозяйство является значительным фактором загрязнения окружающей среды, на него приходится более 10% выбросов парниковых газов в ЕС.

Европейское агентство по окружающей среде (EEA ) относит эти выбросы к трем источникам:

CH4 (метан) от энтеральной ферментации, которая относится к процессу пищеварения у жвачных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы.

N2O (закись азота) в основном от использования синтетических удобрений на основе азота.

CH4 (метан) - от использования и утилизации навоза.

Источники вредных выбросов в аграрном секторе

Несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор подпадает под общую цель ЕС - постепенно сократить выбросы парниковых газов и прийти к климатической нейтральности к 2050 году, достигнутое до сих пор сокращение было крайне ограниченным.

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По оценкам EEA, в период с 2005 по 2021 год выбросы в сельском хозяйстве увеличились в 13 странах-членах ЕС, причем Эстония перешагнула отметку в 30%. Основываясь на текущих прогнозах, агентство предсказывает скромное снижение на 4% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, которое может увеличиться до 8%, если будут приняты дополнительные климатические меры.

Такие медленные темпы вызывают особую тревогу, учитывая, что не менее 25% глобального потепления обусловлено метаном - газом без запаха, который в первые 20 лет после попадания в атмосферу в 80 раз более вреден, чем CO2. Между тем, химические пестициды, обычно используемые для поддержания урожайности, являются причиной утраты биоразнообразия, снижения качества воды, деградации почв и устойчивости вредителей. Они также связаны с хроническими заболеваниями.

Путь к самодостаточности

В ответ на пандемию COVID-19, войну в Украине и энергетический кризис Европейская комиссия приняла "стратегическую автономию" в качестве руководящей философии, чтобы уменьшить дорогостоящую зависимость от ненадежных поставщиков.

К счастью для Брюсселя, сельское хозяйство - это сектор, весьма продвинутый в этом отношении.

ЕС достиг самодостаточности (это значит, что он может удовлетворить все свои внутренние потребности за счет отечественного производства) в широком спектре продуктов, которые мы потребляем ежедневно. Это пшеница, оливковое масло, помидоры, яблоки, персики, сыр, масло, говядина, свинина и мясо птицы. Для получения других товаров, таких как рис, сахар, масличные культуры и растительное масло, импорт по-прежнему необходим.

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Это позволило Евросоюзу стать коммерческой державой на мировых рынках: в 2022 году блок экспортировал сельскохозяйственной продукции на 229,1 млрд евро, а импортировал на 195,6 млрд евро, что привело к комфортному профициту в 33,4 млрд евро. Самым дорогим видом экспорта ЕС стали алкоголь и другие напитки, которые принесли 39 миллиардов евро.

Торговля ЕС продуктами сельского хозяйства

Однако это не означает, что Союз полностью избавился от проблем, связанных с земледелием и вивотноводством.

Экстремальные погодные явления и повышение температуры представляют серьёзную угрозу продовольственной безопасности. В долгосрочной перспективе они могут спровоцировать рост импорта некоторых видов продукции. В то же время некоторые партнёры блока разрабатывают стратегии самообеспечения и, возможно, в будущем не будут закупать столько же продуктов питания, произведенных в ЕС, как сейчас.

В недавнем докладе Европейской комиссии предупреждается, что экономический спад, наблюдаемый в Китае и усиливающийся из-за быстрого старения населения страны, может серьёзно ограничить мировой экспорт мягкой пшеницы, кукурузы, ячменя, говядины, свинины и большинства молочных продуктов.