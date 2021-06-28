Аграрная реформа ЕС: эффективнее, справедливее, чище

В Евросоюзе утверждена реформа Единой сельскохозяйственной политики. На заседании в понедельник профильные министры подтвердили её основные цели: эффективнее производить продовольствие, справедливее обращаться с тружениками села и спасать климат планеты. Но для защитника окружающей среды из организации Greenpeace это не делает ЕС достаточно зелёным:

«Это провал на климатическом направлении, потому что в реформе нет положений, обязывающих страны-члены внедрять новые методы сокращения выбросов парниковых газов, - сказал Марко Контьеро. - У нас нет целей по декарбонизации сельского хозяйства. Мы даже не просим фермеров использовать простейшие мобильные приложения, чтобы лучше управлять потоком питательных веществ на фермах».

Реформа предусматривает введение «эко-режимов». Это означает материальное поощрение земледельцев и животноводов, которые наладили чистое и экономичное производство. Представитель аграрного сектора считает, что это обеспечит экологическую гармонию:

«Я вижу явный прогресс в деле сохранения нашей среды обитания, - сказал Кристиан Ламбер. - Конечно, некоторые люди хотели бы двигаться быстрее, выше и сильнее, но это поставило бы под угрозу фермерские хозяйства. Достигнутое соглашение позволить установить баланс между экономикой и окружающей средой".

Аграрная реформа имеет большое социальное изменение. Начиная с 2025 года будут взиматься штрафы с работодателей, не соблюдающих трудовое законодательство. В его нынешней форме оно устраивает активиста Greenpeace:

«Уже действуют очень конкретные и юридически обязывающие правила. Мы всего лишь говорим, что фермеры, получающие государственные деньги, должны соблюдать существующее законодательство. Это не так уж много!

А представитель производителей утверждает, что аграрная реформа не должна привести к отмене сельскохозяйственных субсидий даже для правонарушителей:

«Мы надеемся, что когда она будет реализована, фермерам будут предоставлять информацию и советы, напоминать им о правилах. Но она не должна предусматривать никаких финансовых санкций со стороны учреждений Евросоюза. Это дело государств-членов применять наказания, когда люди не соблюдают закон".

На реформу Единой сельскохозяйственной политики будет выделено в течение 7 лет 386,6 млрд евро. Это почти треть бюджета Союза.