Европейские фермеры критикуют политику ЕС и требуют помощи от властей

By Euronews

Фермеры не намерены отступать. В Испании, Польше и Молдавии аграрии не прекращают протесты. Демонстранты блокируют подъезды к основным дорогам и устанавливают блокпосты.

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Тракторы и блокпосты на дорогах. Испанские фермеры вот уже неделю протестуют против аграрной политики ЕС. Демонстранты требуют от правительства эффективных мер по борьбе с последствиями засухи и финансовой поддержки на фоне растущих производственных затрат. Акции, организованные профсоюзами фермеров, проходят во многих регионах страны.

Альваро, фермер:"За последние два года мы много потеряли. В частности, 40% зерна".

Фернандо, фермер:"В прошлом году у нас была засуха. Опустошение. Земля должна была дать четыре тонны зерна, а мы собрали только тонну".

В Молдавии фермеры заблокировали основную трассу, ведущую к границе с Румынией. Ассоциация "Сила фермеров" требует от властей выделить компенсацию пострадавшим от кризиса предприятиям.

По словам манифестантов, никогда еще ситуация в сельском хозяйстве не была такой сложной, как сейчас. Аграрии рассчитывают, что правительство обратит внимание на их бедственное положение в преддверии посевной.

В Польше в знак протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Польские аграрии, которые перекрывают дороги по всей стране, намерены бастовать до десятого марта. Профсоюзы выступают против новой экологической политики ЕС, и требуют бjльшей поддержки от государства.