By Pascal Lamy, Andris Piebalgs, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Neven Mimica, Charles Goerens

Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Деньги, которые ЕС вкладывает в решение глобальных проблем за рубежом, - это проявление наших европейских ценностей в действии, отражающее международные обязательства, взятые на себя союзом, пишут Паскаль Лами, Андрис Пиебалгс, Хайдемари Вичорек-Цойль, Невен Мимица и Шарль Гёренс.

РЕКЛАМА

В слишком многих местах, в слишком многих частях мира шансов на то, что у следующего поколения будет лучшее будущее, чем у их родителей, становится всё меньше.

Будь то рост бедности или голода, увеличение долгового бремени или всё более частые климатические потрясения, необходимость в коллективных действиях и масштабных инвестициях для срочного решения этих проблем редко была столь острой.

Это не просто чьи-то чужие проблемы. В наших интересах, чтобы мир объединился перед лицом климатического кризиса и возникающих угроз здоровью; это глобальные вызовы, с которыми ни одна страна или блок не могут справиться в одиночку.

Поэтому вызывает глубокую озабоченность тот факт, что предварительное соглашение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, поддержанное 26 государствами-членами, предусматривает сокращение по меньшей мере на два миллиарда евро важнейших инвестиций в развитие и климат в странах-партнерах для финансирования миграционных программ.

Государства-члены хотят разорвать свод правил

Последнее предложение по пересмотру бюджета, согласованное в декабре, предполагает, что 2 млрд евро "списанных" или неизрасходованных средств из бюджета развития ЕС должны быть использованы для дополнительного финансирования миграционных программ.

На первый взгляд это может показаться логичным, однако в 2020 году ЕС, включая страны-члены, согласовал ряд минимальных инвестиций, которые они будут делать в такие регионы, как Африка к югу от Сахары, и закрепил эти суммы в законодательстве ЕС.

Чтобы защитить финансирование долгосрочных приоритетов от краткосрочных потребностей, закон также предусматривает, что любые неиспользованные средства должны быть сохранены и реинвестированы по их первоначальному назначению. Теперь государства-члены хотят разорвать свод правил.

Если лидеры ЕС хотят сохранить глобальную значимость, необходимо пересмотреть свой подход и обеспечить, чтобы бюджет блока мог выполнять амбициозную геополитическую программу ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель, Брюссель, декабрь 2019 года AP Photo/Olivier Matthys

Перенаправление неиспользованных средств означает сокращение существующих программ. Помимо юридических ограничений, на данном этапе долгосрочного бюджетного цикла невозможно точно спрогнозировать, какое количество денег останется неизрасходованным в конце бюджетного периода, из каких статей бюджета эти средства будут выделены и когда они будут доступны.

Поэтому единственный способ быстро мобилизовать 2 млрд евро, запрашиваемые государствами-членами, - это сократить бюджет развития.

Это не только означает, что меньше денег будет инвестировано в системы здравоохранения в Африке, например, но и создаст новый опасный прецедент, когда финансирование, согласованное для долгосрочных стратегических инвестиций ЕС, может быть выкачано для удовлетворения краткосрочных целей государств-членов.

Такой подход ставит под угрозу отношения ЕС со странами-партнерами и его авторитет как глобального игрока.

Деньги, вложенные в решение глобальных проблем, представляют собой наши ценности в действии

В многополярном и все более конкурентном мире ЕС должен сохранять прочные альянсы.

Бюджет развития ЕС - это конкретная демонстрация нашим партнерам в странах с низким и средним уровнем дохода, что мы едины перед лицом глобальных вызовов.

Однако слова ЕС все больше расходятся с его действиями. С одной стороны, ЕС выделяет своё стремление к обновлению партнерства с Африкой или своё лидерство в области глобального здравоохранения, но в то же время сокращает финансирование для реализации этих приоритетов.

Сделка, которая лежит на столе, сигнализирует об опасности на каждом углу. Вместо того чтобы увеличить ресурсы перед лицом существующих и возникающих кризисов, ЕС, похоже, скорее всего, повернется спиной и будет решать внутренние проблемы.

Флаги Европейского союза в здании Евросовета в Брюсселе, декабрь 2023 года AP Photo/Virginia Mayo

Деньги, которые ЕС вкладывает в решение глобальных проблем за рубежом, - это ощутимое проявление наших европейских ценностей в действии, отражающее международные обязательства, взятые на себя ЕС.

Они служат свидетельством наших коллективных устремлений к более справедливому миру, в котором наиболее уязвимые группы населения, особенно женщины и девочки, получают поддержку в кризисных ситуациях, угрожающих их жизни, здоровью и средствам к существованию.

Если лидеры ЕС хотят сохранить глобальную значимость, необходимо пересмотреть свой подход и обеспечить, чтобы бюджет блока мог выполнять амбициозную геополитическую повестку дня ЕС.

Сделка, которая находится на столе переговоров, сигнализирует об опасности на каждом углу. Вместо того чтобы увеличить ресурсы перед лицом существующих и возникающих кризисов, ЕС, похоже, скорее всего, повернётся спиной и будет решать внутренние проблемы.

РЕКЛАМА

Паскаль Лами - бывший европейский комиссар по торговле, бывший генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО); Андрис Пиебалгс - бывший европейский комиссар по развитию; Хайдемари Вичорек-Цойль - бывший федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии; Невен Мимица - бывший европейский комиссар по международным партнерствам; Шарль Гёренс - бывший министр по сотрудничеству, гуманитарной деятельности и обороне Люксембурга и действующий депутат Европейского парламента от Демократической партии (Обновление Европы). Пиебалгс, Вичорек-Цойль, Мимица и Гёренс также являются членами совета директоров организации "Друзья Глобального фонда в Европе".

Мы в Euronews считаем, что все мнения имеют значение. Свяжитесь с нами по адресу view@euronews.com, чтобы прислать материалы и стать частью обсуждения.