Во всей Германии прошли многотысячные демонстрации против правого экстремизма

By Euronews

Десятки тысяч людей вновь вышли на акции протеста против правого экстремизма в Германии. Поводом стала информация об обсуждении плана по массовой высылке мигрантов

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Десятки тысяч людей вновь вышли на улицы городов по всей Германии в воскресенье в знак протеста против правого экстремизма.

Демонстрации проходят на фоне сообщений о тайной встрече представителей ультраправых в конце ноября в Потсдаме, где, как утверждается, обсуждалась депортация миллионов иммигрантов, в том числе и тех, кто имеет немецкое гражданство.

На встрече также присутствовали политики ультраправой партии "Альтернатива для Германии", критика которой усиливается наравне с ростом ее популярности.

Организаторы были вынуждены отменить запланированный марш в Мюнхене и попросить людей разойтись по соображениям безопасности, так как на мероприятие пришло около 50 000 демонстрантов, что в два раза больше, чем было зарегистрировано.

Массовые акции протеста прошли в 100 городах по всей Германии с пятницы, в том числе в Мюнхене, Берлине и на востоке страны, где поддержка "АдГ" особо сильна.

В субботу около 300 000 человек вышли на акции протеста в Гамбурге, Франкфурте, Ганновере, Касселе, Дортмунде, Вуппертале, Карлсруэ, Нюрнберге, Эрфурте и других немецких городах.

В пятницу массовый митинг в Гамбурге пришлось остановить раньше времени, так как на него пришло гораздо больше людей, чем ожидалось.