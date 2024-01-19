Голландия качнулась вправо, почему?

В Нидерландах в конце 2023 на выборах лидировала Партия свободы, известная своей антиисламской риторикой. Ее глава считает, что стране пора заняться решением внутренних проблем и не пускать мигрантов. Почему эта позиция так созвучна голландскому обществу?

РЕКЛАМА

Лицо ультраправых в Нидерландах, Герт Вилдерс, лидер PVV, Партии свободы, занял первое место на выборах в ноябре прошлого года, забрав 23% голосов. Поборник "национальных интересов" получил беспрецедентную поддержку избирателей в условиях глубокого экономического и социального кризиса (в нем многие винят уходящее правительство).

В этом выпуске программы "Очевидец" мы - в Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, месте, где Вилдерса поддержали максимально широко. "Все становится только дороже. У нас попросту все отнимают. И люди боятся, хотят слышать о чем-то другом, кроме как о бедности и сокращении бюджета. И если Вилдерс думает, что сможет все исправить, то я не против", - говорит Рашма. Эта хозяйка магазина одежды отмечает резкое падение числа клиентов.

Действительно, инфляция, особенно в том, что касается цен на продукты питания и энергоносители, сильно бьет по карману. "Бедность - растущая проблема даже среди работающих людей", - говорит Джон; его небольшая благотворительная организация занимается сбором продуктов питания и предметов первой необходимости для малоимущих в рабочем квартале Роттердама.

Каролина - в числе его подопечных. Мать-одиночка с четырьмя детьми признается, что не справляется без помощи извне. Она рассчитывает на то, что Герт Вилдерс выведет страну из рецессии. Антииммиграционная политика, говорит женщина - часть решения проблемы. "Он многое изменит. Страна уже переполнена. Голландцы хотят помочь всем, но сначала стоит помочь себе. У нас тут кругом нищета", - говорит она.

Не имея парламентского большинства, Герт Вилдерс должен заручиться поддержкой других партий, чтобы сформировать коалиционное правительство. Политику, известному своей исламофобской, евроскептической и антиклиматической риторикой, пришлось смягчить позицию и отказаться от планов запретить в Нидерландах мечети, Коран, исламские школы, а также ношение никаба. Правда, по словам имама мечети Эссалам в Роттердаме, одной из крупнейших в Европе, этого недостаточно, чтобы успокоить мусульманскую общину. "После выборов насилие, дискриминация и отчуждение в отношении мусульман в Нидерландах резко возросли, - отмечает он. - Мы все чаще видим людей, которые задаются вопросом, а рады ли им здесь, подумывая уехать туда, где их дети смогут расти в здоровой обстановке".